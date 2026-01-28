Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jan Zielonka: Donald Trump w Davos jak w kabarecie Olgi Lipińskiej

Tak jak kabaret Olgi Lipińskiej był zwierciadłem rozkładu komunistycznego Wschodu, tak kabaret Donalda Trumpa w Davos obnażył degrengoladę demokratycznego Zachodu.

Publikacja: 28.01.2026 04:40

Jan Zielonka: Donald Trump w Davos jak w kabarecie Olgi Lipińskiej

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Jan Zielonka

W późnej erze Gierka telewizyjnym przebojem był program Olgi Lipińskiej „Właśnie leci kabarecik”. Tłumy rodaków siadały przed telewizorami, by oglądać karykaturę gnijącej rzeczywistości w wykonaniu mistrzów absurdu: Piotra Fronczewskiego, Jana Kobuszewskiego czy Krystyny Sienkiewicz. Jak trafnie ujął to jeden z komentatorów: „To był totalny chaos, w dużym tempie, co można określić soczystym słowem – burdel”. Logika była tam zbędnym luksusem, sens towarem deficytowym, prawda mieszała się z brednią, a rozpacz ratowała się śmiechem.

Reklama
Reklama

Co trzecie zdanie Donalda Trumpa w Davos było nieprawdą

Przypomniał mi się ten kabaret, gdy wraz z rzeszą globalnych telespektatorów oglądałem obrady w Davos. Ton temu zgromadzeniu nadawał słynny aktor z Białego Domu. Jego wystąpienie było pokazem intelektualnej pustki opakowanej w megalomanię. Grenlandia mieszała mu się z Islandią, fakty z konfabulacją, strategia z tanią propagandą. Co trzecie zdanie było nieprawdą, co czwarte groźbą, a reszta czystą fantazją. Obrażał sojuszników, hołubił wrogów, przedstawiał swoje porażki jako niebywałe sukcesy.

Nazajutrz zaprezentował własną alternatywę dla ONZ – oczywiście pod osobistą kontrolą. Do swojej Rady Pokoju powołał nawet ludzi podejrzanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny o popełnienie zbrodni wojennych. Jego zięć dorzucił prezentację, na której ruiny palestyńskiej Gazy przypominały futurystyczne Las Vegas – apoteoza cynizmu w wersji PowerPoint.

Dopóki całą Europą nie rządzi skrajna prawica, dopóty pojednanie między nową Ameryką Trumpa a starą Europą pozostanie mrzonką

Ten groteskowy spektakl media potraktowały z nabożną powagą, a politycy – jak objawienie. Klakierzy Trumpa tłumaczyli nawet, dlaczego pomylił Grenlandię z Islandią – bo przecież tu i tam zimno i biało. Minister za ministrem zapewniał, że NATO nadal gwarantuje bezpieczeństwo, choć Trump groził sankcjami i interwencją zbrojną nie wobec Rosji, lecz Europy. Na szczęście sprawa Grenlandii okazała się kapiszonem, który Trump szybko schował do kieszeni, gdy rynki finansowe zareagowały nerwowym drgnięciem. Europejczycy odtrąbili sukces, choć doskonale wiedzą, że te same groźby wrócą jutro – w innej formie, innym tweecie, na innej scenie. Bo dopóki całą Europą nie rządzi skrajna prawica, dopóty pojednanie między nową Ameryką a starą Europą pozostanie mrzonką.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump
Publicystyka
Jan Zielonka: Z kim trzyma Donald Trump? Czy jest w cichym sojuszu z Rosją Putina?

Tak jak kabaret Olgi Lipińskiej był zwierciadłem rozkładu komunistycznego Wschodu, tak kabaret w Davos obnażył degrengoladę demokratycznego Zachodu. W świecie medialnego jazgotu, gdzie prawda jest opcjonalna, a wartości stoją na głowie, każdy scenariusz staje się możliwy. Jak śpiewała Liza Minnelli – życie to kabaret. Pytanie tylko, kto klaszcze, a kto szuka awaryjnych drzwi wyjściowych.

Autor

Jan Zielonka

Profesor na uniwersytetach w Oksfordzie i Warszawie

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump Davos Światowe Forum Ekonomiczne w Davos Davos 2026
Janusz Lewandowski: Zbigniew Ziobro z Viktorem Orbánem niszczą tysiącletnie braterstwo Polski i Węgi
Opinie polityczno - społeczne
Janusz Lewandowski: Zbigniew Ziobro z Viktorem Orbánem niszczą tysiącletnie braterstwo Polski i Węgier
Jerzy Surdykowski: Rada Pokoju Donalda Trumpa, czyli Karol Nawrocki w krainie czarów
Opinie polityczno - społeczne
Jerzy Surdykowski: Rada Pokoju Donalda Trumpa, czyli Karol Nawrocki w krainie czarów
Poradnik Bezpieczeństwa to inicjatywa rządowa, której celem jest przygotowanie obywateli na różnorod
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kozubal: Wiadro z folią nie zastąpi schronu, czyli rzecz o „Poradniku bezpieczeństwa”
Donald Trump
Opinie polityczno - społeczne
Marek Kutarba: Donald Trump, rozkapryszone dziecko z lotniskowcami
Donald Trump
Opinie polityczno - społeczne
Po Trumpie 2.0: dlaczego Polska musi redefiniować relacje z USA
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama