Umowa z Mercosurem pobudzi wzrost gospodarczy. To model, który już wcześniej się sprawdził

Umowa pobudzi wzrost gospodarczy na obu kontynentach. Wiemy, że tak się stanie, ponieważ jest to model, który już wcześniej się sprawdził. Osiem lat temu weszła w życie umowa handlowa między UE i Kanadą. Od tego czasu handel dwustronny wzrósł o ponad 70 proc. i doprowadził do powstania wysokiej jakości miejsc pracy i wzmocnienia europejskich łańcuchów dostaw materiałów krytycznych. Oczekuje się, że umowa między UE a Mercosurem przyniesie podobne korzyści, a eksport z UE wzrośnie nawet o 50 mld euro. Nie chodzi tu o abstrakcyjne dane liczbowe, lecz o przyszłe sukcesy przedsiębiorstw i społeczności w całej Europie.

Dlaczego na umowie UE–Mercosur zyska i Unia Europejska, i Ameryka Południowa?

Co istotne, te dwie gospodarki wzajemnie się uzupełniają. Europa potrzebuje bezpiecznego dostępu do surowców, m.in. litu, rudy żelaza i niklu, które są niezbędne do przeprowadzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Ameryka Łacińska posiada jedne z największych zasobów tych surowców na świecie. Kraje Mercosuru potrzebują natomiast stabilnego dostępu do inwestycji, technologii i zróżnicowanych rynków. I właśnie to zapewnia im Europa.

Produkty takie jak ser Comté, Prosciutto di Parma, Cava czy Polska Wódka będą odtąd objęte skuteczną ochroną prawną w całej Ameryce Łacińskiej

Zyskają na tym obie strony. Gospodarka Ameryki Łacińskiej awansuje w łańcuchu wartości: od wydobycia do przetwórstwa i rafinacji, tworząc lepsze miejsca pracy i bardziej odporne gałęzie przemysłu. Naszym europejskim przedsiębiorstwom umowa otworzy nowe możliwości i zwiększy bezpieczeństwo dostaw materiałów o krytycznym znaczeniu dla technologii przyszłości.

Jakie korzyści umowa z Mercosurem przyniesie europejskim rolnikom?

Jest to partnerstwo, które przynosi korzyści nie tylko przemysłowi, ale również europejskim rolnikom. Oczekuje się, że wywóz produktów rolnych z UE wzrośnie o blisko 50 proc. Kraje Mercosuru będą też uznawać ponad 350 europejskich oznaczeń geograficznych. Produkty takie jak ser Comté, Prosciutto di Parma, Cava czy Polska Wódka będą odtąd objęte skuteczną ochroną prawną w całej Ameryce Łacińskiej. Dla eksportu żywności i napojów z UE oznacza to nowe możliwości, podczas gdy żywność przywożona do UE będzie musiała spełniać nasze wysokie normy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Naszym wrażliwym sektorom rolno-spożywczym zapewniliśmy silne zabezpieczenia i w razie potrzeby stosowane będą mechanizmy ograniczające import z krajów Mercosuru. Umowa ta potwierdza, że otwartość i ochrona handlu nie wykluczają się nawzajem. Obie te wartości są w niej bowiem zapisane. Dlatego też wszystkie sektory gospodarki UE, w tym nasi rolnicy, mogą tę umowę z pełnym zaufaniem wspierać.