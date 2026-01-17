Umowa z Mercosurem pobudzi wzrost gospodarczy. To model, który już wcześniej się sprawdził

Aktualizacja: 17.01.2026 20:43 Publikacja: 17.01.2026 20:00
Europejski Komisarz ds. handlu i bezpieczeństwa gospodarczego Maroš Šefčovič, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva i minister spraw zagranicznych Brazylii Mauro Vieira
Foto: REUTERS/Ricardo Moraes
Umowa ta pozwoli stworzyć jedną z największych stref handlowych na świecie, obejmującą 31 krajów i generującą prawie jedną piątą światowego PKB. Wzmocni też więzi między regionami o podobnych poglądach w momencie, gdy otwartość jest zagrożona. W roku zdominowanym przez wzrost ceł i ograniczenia w handlu to naprawdę ważne wydarzenie. Ma ono znaczenie nie tylko dla obu kontynentów, lecz także dla światowej gospodarki.
W najbliższym tygodniu Parlament Europejski rozpocznie debatę na temat korzyści, jakie przyniesie ta umowa i w ramach swojej demokratycznej odpowiedzialności podejmie decyzję o jej ostatecznym zatwierdzeniu. Porozumienie to zasługuje na szerokie poparcie i przyniesie korzyści odczuwalne we wszystkich państwach członkowskich UE. Cieszę się na konstruktywną współpracę z posłami do PE, która pozwoli dopilnować, by Europejczycy w pełni korzystali z możliwości, jakie oferuje ta umowa.
Dzięki umowie wyeliminowane zostaną cła o wartości miliardów euro, otworzą się rynki zamówień publicznych, a przedsiębiorstwa zyskają przewidywalne warunki działania potrzebne im do planowania, rozszerzania działalności i inwestowania. 60 tys. europejskich przedsiębiorstw już eksportujących do krajów Mercosuru odniesie natychmiastowe korzyści w postaci oszczędności na cłach eksportowych szacowanych na 4 mld euro rocznie. Wiele innych przedsiębiorstw, zwłaszcza małe i średnie, uzyska łatwiejszy dostęp do szybko rozwijającego się rynku, co pozwoli na odblokowanie nowych inwestycji, pobudzenie wzrostu gospodarczego i wspieranie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w całej Europie.
Umowa pobudzi wzrost gospodarczy na obu kontynentach. Wiemy, że tak się stanie, ponieważ jest to model, który już wcześniej się sprawdził. Osiem lat temu weszła w życie umowa handlowa między UE i Kanadą. Od tego czasu handel dwustronny wzrósł o ponad 70 proc. i doprowadził do powstania wysokiej jakości miejsc pracy i wzmocnienia europejskich łańcuchów dostaw materiałów krytycznych. Oczekuje się, że umowa między UE a Mercosurem przyniesie podobne korzyści, a eksport z UE wzrośnie nawet o 50 mld euro. Nie chodzi tu o abstrakcyjne dane liczbowe, lecz o przyszłe sukcesy przedsiębiorstw i społeczności w całej Europie.
Co istotne, te dwie gospodarki wzajemnie się uzupełniają. Europa potrzebuje bezpiecznego dostępu do surowców, m.in. litu, rudy żelaza i niklu, które są niezbędne do przeprowadzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Ameryka Łacińska posiada jedne z największych zasobów tych surowców na świecie. Kraje Mercosuru potrzebują natomiast stabilnego dostępu do inwestycji, technologii i zróżnicowanych rynków. I właśnie to zapewnia im Europa.
Zyskają na tym obie strony. Gospodarka Ameryki Łacińskiej awansuje w łańcuchu wartości: od wydobycia do przetwórstwa i rafinacji, tworząc lepsze miejsca pracy i bardziej odporne gałęzie przemysłu. Naszym europejskim przedsiębiorstwom umowa otworzy nowe możliwości i zwiększy bezpieczeństwo dostaw materiałów o krytycznym znaczeniu dla technologii przyszłości.
Jest to partnerstwo, które przynosi korzyści nie tylko przemysłowi, ale również europejskim rolnikom. Oczekuje się, że wywóz produktów rolnych z UE wzrośnie o blisko 50 proc. Kraje Mercosuru będą też uznawać ponad 350 europejskich oznaczeń geograficznych. Produkty takie jak ser Comté, Prosciutto di Parma, Cava czy Polska Wódka będą odtąd objęte skuteczną ochroną prawną w całej Ameryce Łacińskiej. Dla eksportu żywności i napojów z UE oznacza to nowe możliwości, podczas gdy żywność przywożona do UE będzie musiała spełniać nasze wysokie normy w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Naszym wrażliwym sektorom rolno-spożywczym zapewniliśmy silne zabezpieczenia i w razie potrzeby stosowane będą mechanizmy ograniczające import z krajów Mercosuru. Umowa ta potwierdza, że otwartość i ochrona handlu nie wykluczają się nawzajem. Obie te wartości są w niej bowiem zapisane. Dlatego też wszystkie sektory gospodarki UE, w tym nasi rolnicy, mogą tę umowę z pełnym zaufaniem wspierać.
Czytaj więcej
W obliczu wzrostu ekstremizmu politycznego Mercosur i Unia Europejska dowodzą w praktyce, że wiel...
Znaczenie tego partnerstwa wykracza daleko poza kwestie ekonomiczne. Stanowi ono sygnał strategiczny w chwili, gdy umacniają się bloki geopolityczne i pogłębia się rozdrobnienie. UE i Mercosur decydują się z sobą współpracować zamiast konkurować. Wybierają partnerstwo, nie polaryzację. W umowie podkreślono, że szybko rozwijające się gospodarki na świecie pragną silnych relacji handlowych i inwestycyjnych z Europą, ponieważ pozostajemy stabilnym i przewidywalnym partnerem.
W świecie, w którym panuje niepewność gospodarcza i rozłamy geopolityczne, UE i Mercosur budują coś innego: relacje oparte na zaufaniu, stabilności i przewidywalności oraz rozległy zintegrowany rynek, którego podstawą jest praworządność. W ten sposób zyskujemy wspólną platformę współpracy w zakresie głównych globalnych wyzwań naszych czasów, począwszy od przeciwdziałania zmianie klimatu i wylesianiu, a skończywszy na wzmacnianiu i reformowaniu globalnych instytucji.
Potencjał ekonomiczny państw tworzących Mercosur
Foto: PAP
Umowa ta jest czymś więcej niż tylko paktem handlowym. Jest deklaracją intencji złożoną przez regiony o podobnych poglądach, które są zdecydowane kształtować bardziej otwartą, przewidywalną i opartą na współpracy gospodarkę światową. Od czasu rozpoczęcia negocjacji w 2000 r. kolejne pokolenia przywódców pracowały nad tym projektem. Zwieńczenie go teraz, w okresie konfliktu, fragmentacji i rosnącego protekcjonizmu, stanowi jasny sygnał dla świata: globalny handel nadal może opierać się na zaufaniu i wspólnych interesach, może też przynieść rzeczywiste korzyści naszym obywatelom i gospodarkom.
Śródtytuły pochodzą od redakcji
Ursula von der Leyen
Przewodnicząca Komisji Europejskiej od 2019 r.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przystąpienie Ukrainy do UE jest jedynym możliwym scenariuszem, który pozwoliłby Ukraińcom ogłosić sukces w wojn...
Wynik starcia premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim zadecyduje, kto za dwa lata zacznie sprawow...
W obliczu wzrostu ekstremizmu politycznego Mercosur i Unia Europejska dowodzą w praktyce, że wielostronna współp...
Spór ministra spraw zagranicznych z prezydentem doprowadził do bezprecedensowego obniżenia rangi polskiej reprez...
Rosja ogłasza zwycięstwa, światowe media alarmują o jej „szybkich postępach” na froncie. Ale gdyby ta wojna tocz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas