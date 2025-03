Jacek Czaputowicz: Czy Polska podżega do ataku na Iran?

Rezygnację złożył wiceprezydent Mohammad Dżawad Zarif, zwolennik rozmów z Zachodem i negocjator porozumienia nuklearnego z 2015 r. Eksperci wskazują, że Iran przyspieszył produkcję wzbogaconego uranu, co przybliża go do stworzenia broni nuklearnej.

Polska bierze aktywny udział w nagonce na Iran. Minister Radosław Sikorski przewiózł do Waszyngtonu irański dron pozyskany dzięki współpracy naszych służb z Ukrainą. Nie jest to jednak jakiś cenny egzemplarz, który miał być zbadany przez specjalistów w Pentagonie pod kątem zastosowanej technologii, lecz trofeum zaprezentowane na republikańskiej konferencji CPAC i wykorzystane do budowania napięcia wokół Iranu.

Jak Radosław Sikorski pomaga Izraelowi, który przygotowuje się do ataku na Iran

Dron został przekazany organizacji Zjednoczeni Przeciw Nuklearnemu Iranowi (United Against Nuclear Iran – UANI), w radzie tej organizacji zasiadał wcześniej Radosław Sikorski. W 2022 r. Iran uznał UANI za organizację terrorystyczną, wspierającą działania wywiadowcze i przestępcze przeciwko temu państwu.

Minister Sikorski powiedział „Wall Street Journal”, że ponieważ Iran wszędzie sieje śmierć i zniszczenie, należy „wspólnie stawić czoło temu zagrożeniu i je usunąć”. Na konferencji prasowej UANI dodał, że „Iran kłamie. Iran jest winny i Iran nie może oczekiwać naszego współczucia, gdy podejmiemy środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się jego terroru w przyszłości”. W konsekwencji irański MSZ wezwał polskiego chargé d’affairs Marcina Wilczka na dywanik.