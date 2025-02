Czytaj więcej Dyplomacja Nieoficjalnie: Radosław Sikorski leci do USA. Na ratunek Ukrainie Szef MSZ w czwartek ma polecieć do Stanów Zjednoczonych, aby przeprowadzić konsultacje z sekretarzem stanu Marco Rubio - dowiaduje się nieoficjalnie „Rz” z kręgów zbliżonych do polskiej dyplomacji.

Jak rosyjski dron Shahed znalazł się w USA? Pomógł Radosław Sikorski

W jaki sposób używany do niszczenia celów na Ukrainie rosyjski dron irańskiej konstrukcji trafił do Stanów Zjednoczonych? W artykule czytamy, że 28 stycznia na kolacji w warszawskim domu ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego (PO) byli Mark Wallace, prezes United Against Nuclear Iran (UANI), w czasach prezydentury George'a W. Busha ambasador USA przy ONZ, oraz Thomas Kaplan, amerykański biznesmen, założyciel UANI, który zna Sikorskiego od 1982 r., gdy obaj studiowali na Oksfordzie.

„Podczas kolacji obaj Amerykanie przekonali Sikorskiego do zdobycia irańskiego drona, który Wallace mógłby sprowadzić do USA” - podało „WSJ”. W publikacji czytamy, że wkrótce potem polski minister zadzwonił do swego ukraińskiego odpowiednika i w ciągu kilku dni znaleziono „Shaheda w nienaruszonym stanie”.

W rozmowie z amerykańską gazetą Radosław Sikorski powiedział, że Iran i Rosja tworzą „oś agresji”. - Islamska Republika (Iranu) wysyła śmierć i zniszczenie we wszystkich kierunkach, musimy wspólnie, bezpośrednio stawić czoło zagrożeniu i je zneutralizować - dodał. Podkreślił, że zdobycie drona Shahed to zasługa Ukraińców, którzy zestrzelili maszynę. Sikorski relacjonował, że ukraińskie siły wykorzystują do namierzania rosyjskich bezzałogowców system wykrywania dźwięku, stworzony z tysięcy telefonów komórkowych. Namierzone drony są potem zestrzeliwane z broni maszynowej.

Tak wyglądała sytuacja na froncie 19 lutego Foto: PAP

Mark Wallace ujawnił, że sprowadzenie drona Shahed do USA stanowiło wyzwanie. By nie wzbudzać zainteresowania Rosji, maszyna została przewieziona przez ukraińską granicę w nocy. Problemem było też uzyskanie licencji importowej z uwagi na amerykańskie sankcje i zakaz importu irańskich towarów. Tutaj pomogła dotychczasowa współpraca UANI z komórką podlegającą Departamentowi Skarbu USA.