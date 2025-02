I tu dochodzimy do dwóch dalszych problemów. Jednym jest sama osoba Donalda Tuska, który jest największą siłą tego rządu, ale też i źródłem jego niektórych problemów. Będąc jedną z najsilniejszych osobowości w polskiej polityce po 1989 roku, Tusk całkowicie dominuje swój gabinet. Ale nie posiadając nawet rzecznika, sam jest i mózgiem, i twarzą, i ustami tego rządu. W efekcie wszystko, co się rządowi udaje, idzie na konto premiera, ale na niego też spada odpowiedzialność za to, czego rząd nie dowozi.

Rząd Donalda Tuska potrzebuje gospodarczego centrum decyzyjnego

Kolejnym problemem jest też brak gospodarczego centrum decyzyjnego. Przed Polską stoją gigantyczne wyzwania, jak choćby budowa elektrowni jądrowej, a może nawet – jak zapowiedział premier – kilku. Ale to jest projekt, który nie powstanie bez olbrzymiej determinacji politycznej oraz sensownego planu finansowego.

Tymczasem Donald Tusk zbyt kocha czystą, bieżącą politykę, by skupiać się dłużej nad tymi długofalowymi celami, bez których osiągnięcia Polska znajdzie się na peryferiach rozwoju. Za swych pierwszych rządów miał grozić ministrom, że jak mają wizję, niech idą do lekarza. Ale dziś czasy wymagają od odpowiedzialnych za państwo właśnie wielkich wizji. To od tych wizji zależeć będzie choćby to – co budzi dziś wielkie emocje w społeczeństwie – jakie miejsce zajmie Polska w łańcuchu światowego porządku sztucznej inteligencji i innych technologii opartych na najnowocześniejszych czipach.

Tego nie przeskoczy się zgrabnym bon motem czy PR-owską zagrywką. Budowy energetyki jądrowej również. To tu leżą kluczowe zasoby rozwojowe Polski, a nie w rozgrywkach między koalicjantami, nie w napięciach między ministrem sprawiedliwości a co bardziej krewkimi zwolennikami rozliczeń z poprzednią władzą.