Bartosz Marczuk: Limity 800+ dla Ukraińców ucieszą Berlin i Moskwę

Bardzo ciekawie wygląda w tej kwestii porównanie międzynarodowe. Dane OCED wskazują, że w Polsce w 2023 roku pracowało 71 proc. imigrantów z Ukrainy. To – obok Kanady – najwyższy odczyt spośród wszystkich krajów należących do tej organizacji. Na przykład w Niemczech to zaledwie 25 proc., a w Czechach 48 proc.

To, że Ukraińcy zarabiają na siebie, pokazują też dane ZUS. Z samych tylko składek emerytalno-rentowych wpłynęło od cudzoziemców w 2023 roku 15,4 mld zł (5,6 proc. całości). Biorąc pod uwagę, że 70 proc. z nich to Ukraińcy, tylko z tych dwóch składek wpływa od nich blisko 11 mld zł. A trzeba tu jeszcze dodać pozostałe składki do ZUS, daniny do NFZ, podatki bezpośrednie i pośrednie. To są miliardy, jakie płyną do sektora finansów publicznych.

Ukraińcy mają bardzo ograniczony tzw. socjal

W Polsce właściwie jedynym powszechnym świadczeniem dla Ukraińców jest 800+. Otrzymuje je 200–240 tys. dzieci, co rocznie kosztuje 2–2,3 mld zł. Całość 800+ na ten rok to 63 mld.

Pozostałe duże pozycje wydatkowe to kształcenie dzieci z Ukrainy w szkołach (ok. 2,5 mld) i ich prawo do leczenia w NFZ, choć tu opłacają składki, więc trudno to uznać za pomoc. Okazuje się zatem, że wydajemy na nich ok. 5 mld zł rocznie (nie licząc oczywiście wysiłku wojennego i logistycznego, ale to już sprawa naszego bezpieczeństwa), a z ich pracy bezpośrednio do budżetu wpływa zapewne ponad 20 mld zł. Nie licząc luk wypełnianych przez nich na rynku pracy, co przyspiesza wzrost PKB.

Pamiętajmy też, że 20 proc. z nich nie ma 26 lat, około połowy ma do 44 lat. Do tego są dobrze wykształceni (blisko 50 proc. uchodźców ukończyło studia wyższe), przez co są pożądani w innych starzejących się społeczeństwach.