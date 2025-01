Dlaczego prezydent Andrzej Duda powinien być na unijnym szczycie

Są co najmniej trzy powody, aby polski prezydent był uwzględniony w międzynarodowych spotkaniach na wysokim szczeblu poświęconych bezpieczeństwu Polski i Europy. Po pierwsze, nasza konstytucja przyznaje prezydentowi istotną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa. Po drugie, w relacjach z USA, z NATO i z Ukrainą prezydent Duda odgrywa ważną i pozytywną rolę. Po trzecie, obecny polski premier i minister spraw zagranicznych nie mają dobrej historii relacji i z USA, i z Ukrainą. Szczególnie ich niedawne wypowiedzi na temat Donalda Trumpa powinny skłaniać ich do schowania się za plecami polskiego prezydenta.

Warszawski szczyt UE-USA mógłby przyczynić się do rozwiania obaw o amerykańskie zobowiązania wobec Europy. Wymagałoby to oczywiście potwierdzenia europejskich zobowiązań wobec NATO, które nie zostały zrealizowane od szczytu w Walii w 2014 roku. Spotkanie UE-USA musiałoby odnieść się do imperializmu rosyjskiego, agresji na Ukrainę, sankcji, relacji Unia-NATO i być może wspólnego stanowiska wobec Chin. Mógłby to być szczyt poświęcony odnowie relacji i zobowiązań transatlantyckich, gdyż mamy nowe składy instytucji europejskich, nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych i wkrótce nowy rząd w Niemczech.

Jeśli rząd poważnie myślałby o wykorzystaniu prezydencji unijnej do podniesienia bezpieczeństwa kraju, to kruczki prawne jak ustawa kompetencyjna nie byłyby przeszkodą do podejmowania ważnych inicjatyw

Z podobnych powodów i na podobne tematy można sobie wyobrazić Warszawski szczyt UE-USA-Ukraina. Na takim spotkaniu można byłoby zarysować wspólny plan zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz miejsce obu państw w przyszłej architekturze bezpieczeństwa europejskiego.

I kolejna propozycja to szczyt w Warszawie na temat Inicjatywy Trójmorza, który mógłby ponownie, jak w 2017 roku, odbyć się z udziałem Stanów Zjednoczonych. Ta inicjatywa dotyczy połączeń gazowych i szlaków transportowych, jest zatem atrakcyjna dla Ukrainy i Mołdawii jako droga pośrednia do dalszego integrowania się z Unią Europejską.

Czy na pewno rząd Donalda Tuska poważnie myśli o wykorzystaniu prezydencji unijnej do podniesienia bezpieczeństwa kraju?

Z wielu powodów Polska jest predysponowana do zainicjowania i przeprowadzenia takich spotkań. Należymy do nielicznej grupy państw europejskich, które realizują zobowiązania wobec NATO. Skutecznie chronimy granice wschodniej flanki NATO i Unii. Konsekwentnie zabiegamy o wzmacnianie więzi transatlantyckich. Jesteśmy kluczowym państwem wspierającym obronę Ukrainy przed rosyjską agresją. Mamy też swoje interesy bezpieczeństwa, które wymagają wysokiej aktywności na arenie międzynarodowej. Słusznie zatem priorytetem naszej prezydencji unijnej ma być bezpieczeństwo. Jednak Polsce nie zapewni bezpieczeństwa zwykłe usprawnianie istniejących mechanizmów Unii Europejskiej, która według raportu Draghiego wymaga istotnych reform. A zatem to byłby kolejny pretekst do zorganizowania warszawskiego szczytu UE również w szerszym formacie transatlantyckim.