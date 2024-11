Czytaj więcej Plus Minus GPS. Śmiertelnie groźna broń Moskwy Rośnie liczba przypadków zagłuszania i zakłócania sygnału nawigacji satelitarnej w samolotach i statkach w regionie Bałtyku. Kto za tym stoi? Wszystko wskazuje na Rosję, którą uwiera amerykańska baza rakietowa w Redzikowie i pomoc Zachodu dla Ukrainy.

W planach jest zakup trzech takich okrętów, a koszt tego zakupu to będzie kilkanaście mld zł. Chętnych do sprzedania ich Polsce nie brakuje – jest to aż siedem podmiotów, a negocjacje na pewno będą trudne.

Słowo się rzekło

Podczas Święta Marynarki Wojennej obok deklaracji o okrętach podwodnych minister Kosiniak-Kamysz stwierdził, że jeszcze do końca grudnia powinniśmy podpisać umowę na okręt Ratownik. Akurat to zadanie wydaje się prawdopodobne i realistyczne.

Polityk zapowiedział także, że doposażony zostanie ORP Ślązak. Ta korweta patrolowa to obok okrętów podwodnych doskonały przykład tego, w jakim stanie jest nasza Marynarka Wojenna. Budowana przez 18 lat jako fregata Gawron stała się korwetą Ślązak, która jest bardzo słabo uzbrojona. I znowu – do tego stanu rzeczy przyczynili się politycy wszystkich opcji.

Warto jednak odnotować, że w ostatnich latach można odnieść wrażenie, że i dla marynarzy słońce zaczęło świecić. W ramach programu „Miecznik” zbudowane zostaną w Gdyni trzy fregaty, kończy się także budowy sześciu niszczycieli min Kormoran, a pozyskane ze Szwecji dwa używane okręty rozpoznania Delfin jasno wskazują, że coś się wreszcie ruszyło. To wydarzyło się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podpisanie umowy na zakup okrętów podwodnych do końca przyszłego roku będzie dopełnieniem planu modernizacji Marynarki Wojennej w wersji minimum. Można zakładać, że jeśli to się nie uda, minister Kosiniak-Kamysz jako człowiek honoru poda się do dymisji.