„Tusk się wścieknie” – Marcin Romanowski uznał, że to właściwe słowa, by opisać fragment programu TVP Info, w którym rzecznik IMGW mówił o niskich temperaturach panujących nocą w dotkniętym powodzią regionie Polski. O tym, jak pomaga radomski PiS, poseł Marek Suski i rzecznik partii Radosław Fogiel postanowili opowiedzieć, stając za trzema, może czterema zgrzewkami wody. Prezydent Andrzej Duda publikował zdjęcia z dożynek. „Chłopie, zejdź z drzewa, załóż kalosze i stań na ziemi!!!” – tak Przemysław Czarnek skomentował zapowiedź ministra finansów Andrzeja Domańskiego o sfinansowaniu zakupu kas fiskalnych dla przedsiębiorców z dotkniętych powodzią miejscowości (swoją drogą, pomysł ten wywołał po prawej stronie nie dyskusję, a wręcz histerię).

Prawica znów jest bezradna wobec wyzwań nowoczesności: nie ma żadnej opowieści np. o katastrofie klimatycznej i potrzebie systemowej przebudowy państwa w obliczu kolejnych zagrożeń

Jednak bank rozbił Piotr Gliński. Były minister kultury udowodnił, że można połączyć w jednej wypowiedzi powódź, Bitwę Warszawską i UB: „Wczoraj wysłaliśmy kolejny transport pomocy dla powodzian. Ale przyszła też smutna odpowiedź na interpelację ws. rezygnacji z budowy Pomnika Bitwy Warszawskiej 1920. Z MKiDN w latach 21-24 wydaliśmy na ten projekt prawie 2 mln zł. Wszystko w piach! Putin I UB-cy Tuska rechoczą…”.

Gdzie ta merytoryczna opozycja?

To nie jest właściwy moment na rozmowę o pomniku, a piach wypełnia dziś worki, które układają mieszkańcy zagrożonych wielką wodą miast i wsi. Ale Bitwa Warszawska byłaby dobrym punktem odniesienia: to historia społecznego wysiłku i solidarności. Czyli wszystkiego, czego w wypowiedziach polityków PiS nie znajdziemy. Nie ma empatii, wyrazów otuchy, podziękowania dla służb i zaangażowanych w niesienie pomocy obywateli. Nie ma pomysłów, własnych propozycji. A nawet jeśli znajdą się pojedyncze przykłady takich działań, to na pewno nie są one na pierwszym planie. Ja z tej powodzi zapamiętam PiS robiący memy ze szczawiową. A przecież miała to być „merytoryczna opozycja”. Ma na to prawica tylko jedną odpowiedź: „A bo oni...”.



Kiedy więc Kacper Płażyński pisze, że „każdy trzeźwo myślący Polak gołym okiem dostrzega różnicę pomiędzy tym, jak my radziliśmy sobie z kryzysami a jak radzi sobie z powodzią rząd Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi”, to odpowiadam na to: nie tylko gołym okiem tego nie widać – tu ani lupa, ani okulary nie pomogą. Do swojego postu poseł Płażyński dołączył grafiki z propozycjami PiS dla powodzian: może trzeba było kolegów z partii mitygować do upowszechniania właśnie ich zamiast zdjęć jedzącego zupę Tuska? Z taką opozycją premier może bez przeszkód budować swój wizerunek lidera na trudne czasy.