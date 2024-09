Wszyscy znają Donalda Trumpa. Wiedzą czego mogą się po nim spodziewać. To otwarta, ale bardzo silna karta, którą przebić może jedynie niespodziewanie wyciągnięty as z rękawa. Czy Kamala Harris jest takim politycznym asem? Ani wystąpienie na konwencji w Chicago, ani cała dotychczasowa kampania wyborcza na to nie wskazują. Od czasu, kiedy zastąpiła Joe Bidena jako kandydata demokratów na prezydenta, minęły już dwa miesiące, a nadal w żaden sposób nie zabłysnęła. Jej kampania polega na powtarzaniu tych samych utartych sloganów i ataków personalnych na Trumpa. Jej autorski program wyborczy w zasadzie sprowadza się do odrealnionych budżetowo obietnic poważnych ulg podatkowych dla rodzin oraz mglistych obietnic w sprawie aborcji i uregulowania statusu nielegalnych imigrantów. Nic więcej! Z punktu widzenia polityki zagranicznej może nas niepokoić jej wymowne milczenie oraz zapowiedzi wydatków socjalnych, które bez wątpienia zredukują wydatki zbrojeniowe i pomoc dla Ukrainy.

Te flagowe propozycje ulg podatkowych Harris nie są jednak żadną bieżącą potrzebą. Nie były nawet postulowane przez jakiekolwiek środowiska polityczne czy społeczne. Są typową, bardzo zresztą nieprzemyślaną z ekonomicznego punktu widzenia, inflacjogenną i zadłużającą państwo kiełbasą wyborczą. Szanse na spełnienie tych obietnic są zatem po prostu znikome.

Jeżeli to ma być argument koronny Kamali Harris w czasie starcia z Donaldem Trumpem to kandydatka demokratów już poległa.

Kamala Harris powinna się odciąć od administracji Joe Bidena

Najnowszy sondaż telewizji ABC wskazuje, że zdecydowana większość Amerykanów oczekuje od następnego prezydenta USA radykalnej zmiany całokształtu dotychczasowej polityki Joe Bidena. 51 proc. ankietowanych uważa, że Trump dokona takiej zmiany, a zaledwie 25 proc. daje pod tym względem szansę obecnej wiceprezydent USA. Kamala Harris jako Biden-bis nie przechyli na swoją korzyść szali wyborczej.