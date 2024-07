Jacy to specjaliści od kampanii wyborczej, skoro nie powiedzieli zmęczonemu prezydentowi, żeby nie brał udziału w debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem? Czy którykolwiek sztabowiec z Białego Domu próbował choćby szepnąć Joe Bidenowi, żeby w roku wyborczym unikał dużych międzynarodowych spotkań? Dlaczego w przestrzeni publicznej nie eksponowano bardziej kandydatki na wiceprezydenta Kamali Harris?

Kandydatura Kamali Harris to błąd

W czasie, kiedy obóz Joe Bidena zalicza kolejne wizerunkowe katastrofy, ich konkurenci z Partii Republikańskiej epatują jednością amerykańskiej prawicy pod przywództwem Donalda Trumpa. Republikański kandydat nie musi się nawet koncentrować na zagadnieniach programowych. Od kilku miesięcy wystarczyło, że nieustannie wytykał swojemu przeciwnikowi coraz większe problemy ze zdrowiem.

W tym czasie nikt w kierownictwie Partii Demokratycznej nie szykował alternatywy dla kandydatury Joe Bidena. Często powtarzane w ostatnich dniach nazwisko Kamali Harris to tak naprawdę krzyk rozpaczy i dowód na całkowity deficyt kadr przywódczych po lewej stronie amerykańskiej sceny politycznej. Pani wiceprezydent jest politykiem z tylnego szeregu partyjnego. A to oznacza, że przynajmniej w pierwszej fazie rządów będzie osobą łatwą do manipulowana. Była prokurator generalna Kalifornii dopiero odkrywa reguły rządzące waszyngtońskimi salonami. Ktoś powie, że w XX w. było dwóch takich polityków, którzy też wkroczyli do Białego Domu prostu z prowincji: Jimmy Carter i Bill Clinton. Oni jednak mieli doświadczenie jako gubernatorzy stanów. Zresztą pierwszy okazał się jednym z najgorszych prezydentów w historii.

Gdyby Kamala Harris wygrała wybory prezydenckie, byłaby pierwszą po Jerzym Waszyngtonie osobą z tak niewielkim doświadczeniem politycznym. Najpierw jednak musi zdobyć poparcie i zaufanie blisko 3900 delegatów, którzy zobowiązali się oddać na konwencji wyborczej w Chicago głos na kandydaturę obecnego prezydenta. Rezygnacja Joe Bidena z kandydowania nie zwalnia tych superdelegatów (czyli stronników zwycięzcy prawyborów) ze złożonych wobec niego zobowiązań. Dlatego spiker Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Mike Johnson, kiedy usłyszał o rezygnacji Bidena z kandydowania, od razu zasugerował, że w niektórych ze stanów będzie można wnosić skargi w trybie wyborczym, które skutecznie opóźnią wybór demokratycznego kandydata na prezydenta. Tym bardziej, że niektóre stany dopuszczają nawet możliwość zarejestrowania się obywatela zarówno jako na wyborcę demokratycznego, jak i republikańskiego. Takie osoby, mogą łatwo ulegać apelom przeciwników o obstrukcje procesu wyborczego poprzez wnoszenie licznych skarg w trybie pilnym.

Reasumując: uważam, że wymuszenie na prezydencie Joe Bidenie rezygnacji z dalszego udziału w wyścigu wyborczym pogłębi jedynie chaos i przyczyni się do druzgoczącego zwycięstwa Donalda Trumpa.