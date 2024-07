Najbliżsi współpracownicy Joe Bidena w rozmowie z NBC News mówią, że prezydent USA nie jest już w stanie uratować swojej kampanii. I nie ma znaczenia, czy 81-letni Biden rzeczywiście przegrywa już ze swoim wiekiem, czy tylko ze zwykłym zmęczeniem. Nie mają znaczenia jego kompetencje, program, pomysł na prezydenturę. Nie ma znaczenia to co udało mu się osiągnąć, ani to, co może zrobić jego rywal, jeśli zasiądzie w Białym Domu. Chodzi o najważniejszą walutę we współczesnej polityce doby mediów społecznościowych, nadających całą dobę telewizji informacyjnych i wyborców przyspawanych do ekranów smartfonów. Chodzi o wrażenie.



Biden jeszcze nie skończy zdania, w którym się przejęzyczył a już w tysiącach komórek wstukiwanych będzie tysiąc tweetów, które za chwilę podane zostaną dalej dziesiątki i setki tysięcy razy

Joe Biden przegrał walkę o wrażenie w czasie debaty prezydenckiej w CNN

Joe Biden może dziś przedstawić zaświadczenia od najwybitniejszych neurologów świata głoszące, iż jego zdolności poznawcze są bez zarzutu. Może wyrecytować z pamięci preambułę amerykańskiej konstytucji. Może szczegółowo odpowiadać na pytania o sytuację w Strefie Gazy, relacje z Chinami, czy przyszłość NATO. Ale potem nie do kończy jakiegoś zdania, raz zgubi wątek, czy — jak stało się to w czwartek — przejęzyczy się mówiąc o Kamali Harris „Trump” i natychmiast usłyszy o tym cały świat.

Biden jeszcze nie skończy zdania, w którym się przejęzyczył a już w tysiącach komórek wstukiwanych będzie tysiąc tweetów, które za chwilę podane zostaną dalej dziesiątki i setki tysięcy razy. Z rwącą rzeką tych opinii można walczyć, ale to jak płynięcie pod prąd górskim potokiem — kosztuje wiele sił i nie przynosi żadnego efektu. Żyjemy w świecie wrażeń i szybkich emocji — co więcej, jesteśmy chyba na razie na ten świat skazani, bo co innego może być kompasem dla większości ludzi w rzeczywistości, w której w ciągu jednej doby powstaje więcej informacji niż ich przodkowie przetwarzali przez całe życie. A walkę o wrażenie Joe Biden przegrał w czasie debaty prezydenckiej. Teraz, nawet gdyby na jego miejscu znalazł się Cyceron i tak udałoby się niewątpliwie złapać go na jakimś językowym lapsusie.