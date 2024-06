Retoryka antywojenna? Nie tylko Trumpa!

Sobotnia wypowiedź Donalda Trumpa, który porównał ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do „superakwizytora” wywożącego z amerykańskich banków dziesiątki miliardów dolarów – bo tak w tym konkretnym przypadku należy tłumaczyć słowo „supersalesman” – pokrywa się z opinią dużej części elektoratu.

Czytaj więcej Polityka Trump grozi wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy po wygraniu wyborów Były prezydent USA Donald Trump skrytykował skalę amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy i powiedział, że jeśli zostanie ponownie wybrany w listopadzie w wyborach prezydenckich, natychmiast "ureguluje tę kwestię".

Były prezydent USA niewiele pod tym względem różni się od swoich poprzedników. Nawet jego krytycy zwracają uwagę, że użył przecież narracji o zbliżonym zabarwieniu do tej, którą posłużył się Joe Biden, kiedy pod koniec sierpnia 2021 roku wydał rozkaz amerykańskiemu personelowi wojskowemu i cywilnemu natychmiastowego opuszczenia Afganistanu. Biden mówił wówczas: „Tych, którzy proszą mnie o trzecią dekadę wojny w Afganistanie, pytam teraz: jaki jest żywotny interes narodowy w takim działaniu? Moim zdaniem mamy tylko jeden: zadbać o to, aby Afganistan nigdy więcej nie został wykorzystany do ataku na naszą ojczyznę (…) Nie mamy w Afganistanie żadnego żywotnego interesu narodowego poza zapobieżeniem atakowi na naszą ojczyznę i jej przyjaciół. I to jest dzisiaj jedyną prawdą (…) Moim podstawowym obowiązkiem jako prezydenta jest tylko obrona i ochrona Ameryki (…) Po prostu nie wierzę, że bezpieczeństwo i ochrona Ameryki poprawią się poprzez dalsze rozmieszczanie tysięcy amerykańskich żołnierzy i wydawanie miliardów dolarów rocznie w Afganistanie”.

Amerykanie traktują sprawy finansowe z niemal religijną powagą. W tym obszarze nie ma fałszywej powściągliwości. Są najbardziej altruistycznym i hojnym społeczeństwem w historii świata, ale brzydzą się bezmyślną rozrzutnością i rozdawnictwem

To znamienna wypowiedź, o której warto pamiętać, kiedy krytykuje się Donalda Trumpa, za to, że w końcu mówi to samo, choć Afganistan zastąpił Ukrainą, a Ashrafa Ghaniego Ahmadzaja – Wołodymyrem Zełenskim.

Amerykanie chcą pokoju, nawet kosztem Ukraińców

Dla amerykańskich wyborców Ukraina jest odległym światem. Wielu ma negatywne skojarzenia z tym narodem ze względu na eksponowane przez badaczy Holokaustu liczne i straszne zbrodnie ukraińskich kolaborantów podczas II wojny światowej. W amerykańskiej prasie dostrzegalne jest rozczarowanie, że gigantyczna pomoc, którą USA udzieliły Ukrainie, nie jest doceniana w Europie.