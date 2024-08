Bruksela chciała iść na kompromis z PiS. Biały Dom nie

Ale działania administracji Bidena utrudniała też postawa Komisji Europejskiej, która biorąc pod uwagę jej kompetencje, powinna odgrywać kluczową rolę w obronie rządów prawa w Polsce. Ursula von der Leyen była jednak gotowa na daleko idący kompromis z ekipą PiS. Gdyby do niego doszło i Mateusz Morawiecki mógł się pochwalić odblokowaniem środków z Funduszu Odbudowy, szanse na utrzymanie się Jarosława Kaczyńskiego u władzy przez trzecią kadencję bardzo by wzrosły. Kompromis z Brukselą wysadził w powietrze Andrzej Duda, wysyłając porozumienie do sparaliżowanego Trybunału Konstytucyjnego. Sam wpadł w pułapkę pseudoreformy wymiaru sprawiedliwości.

Czy jednak Biden zdołał na trwałe uratować demokrację we własnym kraju? W Chicago sam ostrzegał przed jej utratą, jeśli w listopadzie wygra Donald Trump. Takie ryzyko byłoby jednak o wiele mniejsze, gdyby prezydent już na starcie w 2020 roku zapowiedział, że zamierza służyć tylko jedną kadencje. To dałoby czas Partii Demokratycznej na wylansowanie zdolnego i młodego polityka, z którym Trumpowi trudno było konkurować. Od Jimmy’ego Cartera po Billa Clintona i Baracka Obamę: demokraci wielokrotnie potrafili w krótkim czasie przekształcić szerzej nieznanego polityka w przywódcę kraju. Niestety mimo postępujących kłopotów ze zdrowiem Biden uwierzył we własną nieomylność. Zdecydował się na odejście w złym stylu: wypchnięty przez Obamę i Nancy Pelosi na bardzo późnym etapie kampanii wyborczej. To stawia Kamalę Harris przed niezwykle trudnym zadaniem, tym bardziej że nie wiadomo, czy Ameryka jest gotowa na kobietę w Białym Domu, i to wywodzącą się z mniejszości etnicznych.

Efekty polityki Bidena będą odczuwalne dopiero z czasem. To szansa dla Trumpa

U progu swojej kadencji Biden dobrze rozpoznał powody podboju Ameryki przez populistów. Wart blisko 2 biliony dolarów plan odbudowy po pandemii i 1 bilion dolarów program modernizacji infrastruktury wpisał się w plan większej interwencji państwa. Jego częścią stały się też nowe zabezpieczenia socjalne. Po latach liberalizmu Ameryka znów zaczęła myśleć o najbiedniejszych, którzy w desperacji często ulegali przesłaniu Trumpa.

Podobnie godne pochwały są inicjatywy Bidena w polityce zagranicznej. Po początkowych wahaniach prezydent zbudował solidną, bo trwająca już blisko trzy lata, koalicję Zachodu przeciw Rosji. Dzięki temu przetrwanie niezależnej, demokratycznej Ukrainy wydaje się dziś pewne, choć nie jest jasne, w jakich granicach. Ustawa o ograniczeniu inflacji (IRA) tak naprawdę stanowi zaś radykalny zwrot w polityce amerykańskiej wobec komunistycznych Chin. Trump zrobił tu pierwszy krok, wprowadzając karne cła na import z Państw Środka. Biden go dopełnił, odchodząc od polityki wolnego handlu na rzecz protekcjonizmu, który ma odbudować amerykański przemysł. W ten sposób po latach przedkładania przez Waszyngton zysków firm nad powstrzymanie budowy imperium Xi Jinpinga logika została odwrócona.

Problem polega jednak na tym, że owoce tej polityki będą odczuwalne przez najskromniej żyjących Amerykanów dopiero z czasem. Dlatego tylko w ograniczonym stopniu mogą zatrzymać Trumpa na drodze do odzyskania Białego Domu.