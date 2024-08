Biden zapewniał też, że nie ma żalu do tych w Partii Demokratycznej, którzy skłaniali go do wycofania się z wyborów prezydenckich. - Wszyscy ci, którzy mówią jak zły byłem na ludzi mówiących, że powinienem ustąpić - to nieprawda – oświadczył Biden, a zebrani na konwencji delegaci zaczęli skandować „kochamy cię, Joe”.



W czasie trwającego 49 minut przemówienia Biden pytał też zebranych delegatów czy „są gotowi głosować na demokrację i Amerykę?". - Powiedzcie mi, czy jesteście gotowi wybrać Kamalę Harris i Tima Walza? - dodał. W czasie przemówienia wielokrotnie przekonywał, że Kamala Harris zostanie kolejnym prezydentem USA.



Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada. Harris zmierzy się w nich z byłym prezydentem, Donaldem Trumpem.