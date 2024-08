Tu pojawia się pytanie: czy była chora psychicznie? Twórcy polskiej ustawy psychiatrycznej uznali bowiem, że pojawienie się objawów psychotycznych charakterystycznych dla wspomnianego tu typu chorób uprawnia do wkroczenia w autonomię jednostki, a tym samym uprawnia, by leczyć ją nawet bez jej zgody. Muszą tutaj jednak wystąpić także zachowania agresywne lub autoagresywne. Co jednak ważne, decyzja o leczeniu nie należy wyłącznie do lekarza. Ostatecznie w zastępstwie pacjenta podejmuje ją sędzia, który o opinię prosi niezależnego biegłego psychiatrę.

Widzimy zatem, że standardy dotyczące przymusu leczenia, które wprowadzono 30 lat temu, mają charakter kaskadowy. By leczyć daną osobę bez jej zgody, musi wystąpić określona choroba (psychoza), muszą pojawić się niebezpieczne zachowania. Sam przymus następnie spotyka się z kilkuetapową kontrolą, która ma finał na posiedzeniu sądu, który decyduje o losie pacjenta. Co ciekawe, zbliżone zasady pojawiają się w chwili, w której nie wiemy, czy pacjent choruje psychicznie. Np. próbował popełnić samobójstwo, ale nie stwierdzono u niego charakterystycznych dla psychozy objawów wytwórczych (omamów i/lub urojeń). Co jednak ważne, choć pacjent ten może być zatrzymany w szpitalu na wspomnianych powyżej zasadach, to jednak poddany będzie tylko obserwacji, a jego pobyt nie powinien przekraczać dziesięciu dni.

Co dziś warto byłoby poprawić w ustawie psychiatrycznej

Ustawa psychiatryczna była zmieniana kilkakrotnie. Inicjatorami nowelizacji byli najczęściej sami psychiatrzy. Np. w 2005 r. na ich wniosek wprowadzono w omawianych placówkach funkcję niezależnego rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Także w ostatnich latach eksperci zdrowia psychicznego podnosili słusznie, że przyjęty trzy dekady temu podział zaburzeń psychicznych nie uwzględnia najnowszych odkryć medycyny. Leczenie bez zgody, jak wspomniano, dotyczyć może osób chorych psychicznie. Są sytuacje, gdy objąć może również osoby upośledzone umysłowo (niepełnosprawne intelektualnie). Przymus terapii nie dotyczy jednak np. stwarzających zagrożenie dla siebie pacjentów z innymi, niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi.

Tym samym np. pełnoletnia pacjentka doświadczająca silnej postaci anoreksji nie może być poddana przymusowej terapii. W filmie „Aż do kości” z Keanu Reevesem widz zobaczyć może, że w podobnym stanie psychicznym pacjent nie jest w stanie w sposób racjonalny i autokrytyczny ocenić sytuacji, w jakiej się znajduje. Jednocześnie w warunkach polskich nie jest możliwe, by osobę taką poddać terapii bez jej zgody. Podobnie wygląda sytuacja z pacjentami, którzy np. z powodu zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu doświadczają zachowań autoagresywnych. Niekoniecznie lekarze stwierdzają u nich niepełnosprawność intelektualną. Poddać terapii nie możemy również człowieka, który ma zdiagnozowane wyłącznie zaburzenia osobowości. Jeśli człowiek ten chciał popełnić samobójstwo i w trakcie dziesięciodniowej obserwacji nie dostrzeżemy symptomów choroby psychicznej, to wówczas konieczne jest jego wypisanie ze szpitala. Co zrobi potem? Tego nie wiemy.

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiły się postulaty nowelizacji ustawy. Zainicjowało je ponownie samo środowisko psychiatrów, jasno wskazując, po pierwsze, że ustawowe zwroty definiujące zaburzenia psychiczne mogą w sposób wyraźny dyskryminować pacjentów. Po drugie, zaznaczono, że psychiatria przez 30 lat uległa potężnym zmianom nie tylko organizacyjnym, ale także praktycznym, opartym na wiedzy stricte naukowej. Dzisiejsza farmakoterapia jest diametralnie inna niż ta, którą znają pacjenci z początku XXI w. W tym kontekście np. profesorowie Piotr Gałecki i Janusz Heitzman zaznaczali na początku 2023 r. w Sejmie, że powinna nastąpić zmiana w kwestii możliwości leczenia pacjentów, których zaburzenia osobowości (pomimo braku np. halucynacji) poważnie utrudniają lub wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie.