Dąbrowska: rozpoczyna się rozgrywka o to, jak zrobić, żeby rząd nic nie mógł

PiS chciałoby, żeby kandydatem KO na prezydenta został Donald Tusk

Niby pośpiechu jeszcze nie ma, PiS umawia się na jesień, KO wspomina coś o grudniu, a Szymon Hołownia wciąż myśli. Zjednoczona niegdyś prawica najbardziej chciałaby, żeby na prezydenta wystartował Donald Tusk, bo ma wielki negatywny elektorat i zostając prezydentem musiałby wziąć na siebie odpowiedzialność za wszystko, co zrobiłby w państwie jego obóz polityczny. Teraz alibi zapewnia Andrzej Duda, z góry zapowiadając czego nie podpisze i zmuszając do odkładania takich spraw jak systemowa naprawa praworządności, liberalizacja aborcji czy zmiany w mediach na czas po wyborach prezydenckich. A przecież gdyby to Donald Tusk został prezydentem, trzeba by to wszystko przeprowadzić! I do tego jeszcze zadbać o dobrostan społeczeństwa. Nie byłoby wymówek, że się nie da, bo prezydent nie podpisze. Dlatego z KO musi wystartować ktoś inny, ktoś z kim w razie czego można jak Miller z Kwaśniewskim zadzierzgnąć „szorstką męską przyjaźń”, albo jak Wałęsa z Mazowieckim rozpętać nową „wojnę na górze”. W harmonii i zgodzie rządzić się nie da, bo trzeba by spełniać obietnice i naprawiać kraj. A to jest zadanie ponad siły każdego polityka.

– Mam pewien problem, bo im kategoryczniej mówię, że nie jestem zainteresowany osobiście wyborami, startem i że nie będę startował, im częściej to mówię, tym częściej czytam później, że z Tuskiem to nie wiadomo jak będzie – mówił niedawno premier Tusk na konferencji prasowej. I ja mu wierzę. Co to za przyjemność przez ponad dwa lata podpisywać to, co przysyłają mu koledzy z rządu? Tak ustawa zasadnicza opisała nasz system, że kiedy prezydent i premier są z tego samego obozu politycznego, to obaj wcale nie są do niczego potrzebni. Wystarczyłby albo jeden, albo drugi. I w innych krajach często tak właśnie się dzieje. We Francji czy USA nikt nie wyobraża sobie, żeby na prezydenta nie startowali liderzy partii, gwarantując swoim ugrupowaniom realną, mocną władzę. W Niemczech prezydent służy raczej ozdabianiu uroczystości, a wszelkie ambicje ma na starcie wykreślone z umowy o pracę, bo rządzi kanclerz.

U nas właśnie rozpoczyna się rozgrywka o to, jak zrobić, żeby rząd wciąż niczego nie mógł zrobić, jeśli wygrałby kandydat opozycji, albo żeby niczego nie mógł zrobić podporządkowany premierowi prezydent, gdyby wygrał kandydat największej z partii koalicyjnych.