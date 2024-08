Dlaczego partie są dziś coraz bardziej podobne do siebie

Choć poszczególne partie ze sobą walczą i się nawzajem nienawidzą, to są do siebie coraz bardziej podobne. Populizm jest ich wspólną cechą, bo partie szukają wyborców wszędzie i promują programy będące pobożną mieszanką życzeń. Wyborcy są traktowani jak konsumenci partyjnych przekazów, a nie jak zaplecze polityczne mające realny wpływ na decyzje. Interes partii jest utożsamiany z interesem państwa. Jeśli ośrodki pozarządowe nie popierają decyzji partyjnych, to są ignorowane czy wręcz zwalczane.

Oczywiście są partie bardziej lub mniej skorumpowane. Wiedza i osobowość przywódców poszczególnych ugrupowań jest różna. Jedne podkreślają wolność, a drugie równość. Koncepcja państwa i Europy też różni poszczególne partie. Nie zmienia to faktu, że współczesne partie działają jak kartel, by użyć terminu mojego irlandzkiego kolegi po fachu. Problem w tym, że obywatele akceptują logikę wyborczą partii; ważniejsze jest kto rządzi, a nie jak się rządzi. Może warto odwrócić sposób myślenia.