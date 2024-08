Czytaj więcej Społeczeństwo Sondaż: Czy rząd dyskryminuje Kościoły lub związki wyznaniowe? Podejmując tematy nauczania religii w szkołach czy likwidacji Funduszu Kościelnego, rząd nie dyskryminuje Kościołów ani związków wyznaniowych – twierdzą badani przez IBRiS. Przedstawiciele Kościołów zwracają jednak uwagę na to, że o różnych zmianach dyskutuje się za ich plecami.

Racja – jak się wydaje – leży właśnie po ich stronie. Ustawa o systemie oświaty stanowi, że warunki i tryb nauczania religii określa w drodze rozporządzenia minister ds. edukacji. Ale „w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych” (art. 12 ust. 2). „Wielki Słownik Języka Polskiego” zwrot „w porozumieniu z kimś” definiuje: „tak, że się informuje kogoś o podejmowanych działaniach, na które ta osoba lub grupa osób wyraża zgodę”. „Słownik języka polskiego” pod red. Witolda Doroszewskiego o „porozumieniu” mówi, że jest to „wzajemne zrozumienie”, „umowa, układ”. Z kolei „porozumieć się” to „dojść z kimś do zgody w jakiejś sprawie lub uzgodnić coś”. Ilustrują to przykłady z życia. Z polityki: „rząd porozumiał się ze strajkującymi”, „obie partie porozumiały się co do umowy koalicyjnej”. W życiu codziennym – ot choćby w pracy: „umowę rozwiązano za porozumieniem stron”.

Biskupi mogą zaskarżyć rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego

Żadnych wątpliwości w tej sprawie nie mieli w przeszłości politycy lewicy. W 1997 roku podczas debaty w Sejmie ówczesny szef resortu edukacji Jerzy Wiatr (SLD) tak tłumaczył posłom, dlaczego nie wprowadza żadnych zmian w zakresie nauczania religii: „o ile łatwo było w 1992 r. uzyskać ówczesnemu ministrowi edukacji narodowej zgodę władz kościelnych na rozporządzenie w takim brzmieniu, w jakim je wydał, o tyle znacznie trudniej – by powiedzieć oględnie – byłoby obecnemu ministrowi edukacji narodowej uzyskać zgodę władz kościelnych na zmianę tego rozporządzenia, a ustawa w dziś obowiązującym brzmieniu nie pozostawia żadnej wątpliwości co do tego, że minister edukacji narodowej wydaje w tych kwestiach rozporządzenie w uzgodnieniu z władzami kościelnymi”.

Minister nie może jednostronnie wprowadzać zmian, bo naruszy ustawę. W takiej sytuacji Kościoły i związki wyznaniowe, które czują się poszkodowane wydanym rozporządzeniem, będą mogły zaskarżyć je do Trybunału Konstytucyjnego

Wątpliwości w tym obszarze nie mają prawnicy. Prof. Paweł Borecki, specjalista z zakresu prawa wyznaniowego z UW, nie ma wątpliwości, że „porozumienie”, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, oznacza, że na jakąkolwiek zmianę w odniesieniu do nauczania religii w publicznym systemie oświaty musi być zgoda zainteresowanych Kościołów i związków wyznaniowych. Oznacza to, że minister nie może jednostronnie wprowadzać zmian, bo naruszy ustawę. W takiej sytuacji Kościoły i związki wyznaniowe, które czują się poszkodowane wydanym rozporządzeniem, będą mogły zaskarżyć je do Trybunału Konstytucyjnego, a ten – jak mówi prof. Borecki – „nie będzie miał innego wyjścia, niż przychylić się do skargi”, bo naruszone zostały reguły formalne.

Dlaczego politycy zostawili biskupów?

Tyle teoria. Politycy niejednokrotnie udowodnili w ostatnich latach, i wciąż udowadniają, że można pójść pod prąd, postąpić wbrew jakimkolwiek regułom i że właściwie nic się z tego powodu nie stanie. Jeśli idzie o religię, to Kościoły – nie tylko największy rzymskokatolicki, ale także prawosławny czy protestanckie – zostały na placu boju same. Po zapowiedzi zmian w zakresie nauczania religii swego czasu zaprotestował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Na zgrzyt wewnątrz koalicji zareagował premier. W lutym tłumaczył, że wszystkie sprawy dotyczące religii „tam, gdzie wymagają tego przepisy, będą konsultowane ze stroną kościelną”. Na kilka miesięcy przycichło i dziś z wnętrza obozu rządzącego nie słychać żadnych głosów w obronie religii.