Wypomniał też Donaldowi Tuskowi, że bez PSL nie zostałby premierem w wyniku wyborów 15 października. – Stworzyliśmy koalicję, bo taka była wolna wyborców, w którą zawsze się wsłuchujemy, ale podjęliśmy tę decyzję świadomie. To nie znaczy, że nie mamy swojego zdania. PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem – grzmiał na Radzie Naczelnej Kosiniak-Kamysz. Wrócił też do tematu obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To ostatnie to nie jest coś, co da PSL sympatię mas, ale może sprawić, że za swój głos uzna ją część klasy średniej, która prowadzi własne przedsiębiorstwa czy własną działalność gospodarczą. Badania opinii publicznej pokazują, że ta część elektoratu jest szczególnie zirytowana tym, że koalicja rządząca nie realizuje żadnych wolnorynkowych obietnic od czasu, gdy przejęła władzę.

Ale w tym, co robi Kosiniak-Kamysz, jest coś więcej, niż tylko chęć powetowania sobie dotychczasowych upokorzeń ze strony lewicy czy Koalicji Obywatelskiej. To próba całkiem realnego wejścia do sporu o tożsamość nie tylko PSL, ale całej koalicji 15 października. Diagnoza lidera PSL jest taka: rządzący idą w lewo, agendę ideologiczną dyktuje lewica, która ma w Sejmie 26 posłów, z czego ośmiu należy do Razem, które nie weszło do koalicji rządzącej. PSL zaś ze swoimi 31 posłami jest marginalizowany i wyszydzany. Ale – zdaje się myśleć Kosiniak-Kamysz – tu nie idzie tylko o PSL. Chodzi o to, że nie cała Polska wygląda tak, jak chce to widzieć grupa postępowych posłów lewicy czy KO. Pójście rządzących na lewo pozostawia umiarkowanie konserwatywne centrum na pastwę PiS czy Konfederacji.

A to prędzej czy później może oznaczać, że obecna koalicja straci poparcie, a konsekwencji władzę. Kosiniak mówi więc: „Nie jestem niczyim wasalem, nie dlatego, że mam wielkie ego, ale idąc w lewo koalicja obiera niebezpieczny kierunek. Pozwólcie mi działać, pozwólcie pokazać, że konserwatyści też mogą mieć w tym rządzie reprezentację, a stworzymy stabilny rząd, który przez lata będzie mógł rządzić Polską. Dalsze ignorowanie PSL zaś doprowadzi do tego, że władza wróci w ręce Kaczyńskiego.”

I trudno się z takim przekazem Kosiniaka-Kamysza nie zgodzić.