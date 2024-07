Polityka historyczna powinna szanować różne tradycje i zmierzać do tego, by Polacy łączyli się wokół patriotycznych ideałów, a nie służyła wyrównywaniu politycznych rachunków. O to upomniał się Kosiniak-Kamysz i miał rację. Dobrze, że w tej sprawie poparł go premier Tusk.

Lider PSL ma ważną misję do wypełnienia

Interwencję prezesa PSL można też odczytać jako sygnał alarmowy. W sferze najszerzej rozumianej kultury, pod jeszcze niedługo trwającymi rządami koalicji zwycięskiej koalicji, nastąpiło stanowczo zbyt wiele posunięć utrudniających przywracanie poczucia wspólnoty Polaków i pogłębiających podziały już istniejące. To zjawisko powinno niepokoić świadomych obywateli, ale szczególnie Kosiniaka-Kamysz, jednego z liderów Trzeciej Drogi, która zapowiadała odbudowanie wspólnoty narodowej, a zarazem polityka odpowiedzialnego za zewnętrzne bezpieczeństwo państwa, znajdującego się w trudnej sytuacji międzynarodowej. Jest przecież sprawą oczywistą, że głęboko podzielony naród jest słabszy wobec zewnętrznych zagrożeń.

Pojednaniu narodowego nie służą nie tylko liderzy PiS-u, ale także wpływowi lewicowi politycy, znajdujący się nie tylko w Nowej Lewicy, ale także w Koalicji Obywatelskiej. Obie strony wyobrażają je sobie tylko jako dokonane na ich warunkach, w tym przyjęciu ich wizji historii. Warto pamiętać, co kilka lat temu liderzy Nowej Lewicy wygadywali o papieżu Janie Pawle II i powojennym podziemiu niepodległościowym. Były to nie tylko wypowiedzi dzielące Polaków, ale niezgodne z prawdą historyczną.

PSL i jego lider mają więc bardzo ważną misję do wypełnienia, ale jest ona trudna, szczególnie że Polska 2050, a więc polityczny sojusznik z Trzeciej Drogi, coraz bardziej upodabnia się do Platformy Obywatelskiej.