Mateusz Morawiecki: Wielka sprzeczność Europy

Dziś Europa narzuciła sobie taką niemożliwą do realizacji triadę założeń. Chodzi o jednoczesne: utrzymanie najhojniejszej polityki społecznej oraz nakładów na nowe technologie i na innowacje w ramach koncepcji autonomii strategicznej i poza nią; nowe otwarcie w kwestii polityki bezpieczeństwa i rozwoju potencjału obronnego; realizowanie polityki klimatycznej, której symbolem jest Europejski Zielony Ład.

Prawda jest jednak taka, że dzisiejsze realia – przede wszystkim finansowe, ale też geopolityczne i społeczne – nie pozwalają w krótkim czasie spełnić tych trzech wielkich celów jednocześnie. To nasze „the impossible trinity 2.0”.

Na realizację priorytetu neutralności klimatycznej do 2050 r., UE i jej kraje członkowskie przeznaczają w tej chwili i w perspektywie najbliższych lat dalej będą przeznaczać między 700 mld a 1,4 bln euro rocznie. To nie tylko niewyobrażalnie wielkie kwoty. Na Europejski Zielony Ład składa się cała skomplikowana architektura norm, w tym m.in. system ETS, a w przyszłości najpewniej ETS-2 (podatek od transportu, paliw i ogrzewania). Tak rozumiany reżim klimatyczny tworzy nieprzyjazny ekosystem dla sektora przemysłowego. A to właśnie przemysł odpowiada za znaczną część wydatków na badania i rozwój.

Nic więc dziwnego, że coraz to nowe firmy przenoszą się do państw, gdzie ceny energii są niższe, a biurokracja mniej uciążliwa. Niemiecki gigant chemiczny BASF postawił na Chiny. Inne niemieckie firmy – Aurubis i Schaeffler – rozbudowują się w Stanach Zjednoczonych. A to dopiero początek. Nas też to dotyczy, a przykłady się mnożą coraz bardziej. Choćby GE Power, które podjęło decyzję o zamknięciu odlewni w Elblągu i do 2025 r. zakończy swoją działalność. Carbon leakage, ucieczka przedsiębiorstw z Europy, to dramatyczna wręcz utrata potencjału na innowacje i rozbudowę sektora przemysłowego. To zaś stawia pod znakiem zapytania możliwość realizacji – kosztownego przecież – modelu państwa dobrobytu, welfare state. Społeczeństwo europejskie dobrze pamięta niedawne wyrzeczenia spowodowane pandemią oraz związane z nią niepewność, wzrost cen, widmo bankructwa i bezrobocia. Łączne wydatki na politykę społeczną w Unii to 3–4 bln euro. Nikt w Europie nie jest gotowy na jakieś istotne cięcia w polityce społecznej. Tym bardziej że wprowadzenie nowej polityki restrykcji oznaczałoby zerwanie całej dotychczasowej umowy społecznej, zaburzenie społecznej gospodarki rynkowej, a tym samym – zerwanie pewnej historycznej ciągłości.

Państwo dobrobytu jest bowiem jednym z największych osiągnięć cywilizacyjnych w dziejach Europy. Welfare state to szczytowe stadium rozwoju społeczno-gospodarczego. A zarazem powód, dla którego Europa wciąż pozostaje najlepszym kontynentem do życia: z rozwiniętą infrastrukturą, opieką medyczną, polityką socjalną, edukacją i ofertą kulturalną.