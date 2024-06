Czytaj więcej Kościół Abp Wojciech Polak: Komisja badająca pedofilię w Kościele będzie niezależna - Dla osób pokrzywdzonych nie jest ważne czy skrzywdził ksiądz diecezjalny, zakonnik, czy zakonnica - mówi "Rz" prymas Polski. - Dlatego musimy działać razem i przebadać trudną dla Kościoła przeszłość.

W październiku 2019 r. po tym jak biskupi powołali do życia Fundację Świętego Józefa (FSJ) i ustalili, że na jej budżet będą składali się oni sami oraz przynależący do ich diecezji księża, abp Wojciech Polak został upoważniony do podjęcia rozmów w sprawie przystąpienia do projektu przez zakony męskie i żeńskie. Zakonnicy zawarli z KEP stosowne porozumienie w marcu 2021 r. Zostało ono opublikowane w oficjalnym organie prawnym Episkopatu i dziś zakony wpłacają środki na konto FSJ oraz mają swojego przedstawiciela w jej zarządzie. Śladu po takowym porozumieniu z zakonami żeńskimi próżno jednak szukać. Dlaczego? Nie wiadomo. Jego brak pozwala jednak na postawienie tezy, że wśród sióstr jest jakiś opór czy lęk przed zaangażowaniem się w Fundację. Trudny do jednoznacznego zidentyfikowania, bo jednak trzeba zauważyć, że w działalność prewencyjną siostry się angażują. Niemniej jeśli jest opór w odniesieniu do finansowania FSJ, to może pojawić się także w odniesieniu do komisji.

Czy biskupom uda się powołać komisję?

Prac nad jej powołaniem nie można jednak przeciągać. Biskupi powinni ją utworzyć bez oglądania się na opornych. Bez zakonnic będzie nieco ułomna, ale trzeba przypomnieć, że we Francji do projektu komisji CIASE nie przystąpiło kilka diecezji i zgromadzeń zakonnych, a raport ostatecznie stworzyć się udało. Na marginesie trzeba zaznaczyć, że członkowie Rady Stałej nie podają terminu powstania komisji. Mówią, że KEP zajmie się tą kwestią jesienią. Co wcale nie oznacza, że komisja powstanie. W liczącej dziś nieco ponad 90 biskupów KEP czternastu członków Rady Stałej to garstka. By komisja powstała za jej powołaniem musi opowiedzieć się większość. A z jej uzyskaniem może być – oby nie – różnie.

Czytaj więcej Kościół Abp Ryś: Ostatnia szansa dla Kościoła Historię Kościoła po II wojnie trzeba będzie napisać od nowa - mówi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, członek watykańskiej Dykasterii ds. Biskupów.

W jakiej sprawie skrzywdzeni muszą wykazać się inicjatywą?

Biskupi obiecują zawiezienie postulatów pokrzywdzonych na sesję Synodu o synodalności. Tu ruch jest po stronie pokrzywdzonych, którzy muszą sprecyzować, o co dokładnie im chodzi. Będzie to dla nich swego rodzaju test. Bo jeśli chcą, by hierarchowie traktowali ich poważnie, nie mają wyjścia i konkretne propozycje przedstawić muszą. W liście do biskupów prosili, by hierarchowie poparli w Rzymie zmiany w prawie kościelnym, które zmieniłyby ich pozycję w postępowaniach kanonicznych. Biskupi proszą o konkrety. Bo na razie na stole jest postulat przyznania skrzywdzonym statusu strony w procesach (obecnie mogą być tylko świadkami), ale nie jest on specjalnie precyzyjny. Podobnie jak pragnienie powołania rzecznika osób pokrzywdzonych. Nie wiadomo jaką rolę miałaby taka osoba odgrywać. Czy rzecznik miałby być jeden w każdej diecezji i zgromadzeniu, czy też jeden dla całego Kościoła? Wymaga to doprecyzowania. Biskupi proszą, by zrobić to do końca sierpnia. Jeśli pokrzywdzeni nie odpowiedzą, wyjdą na pieniaczy.