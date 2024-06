Żołnierze i strażnicy graniczni są obiektami agresji – ale wiedza o tych przypadkach jest przedstawiana ogólnie, nie wiadomo dokładnie, kto atakuje i czy sprawców schwytano. Białoruskie służby niewątpliwie miałyby w tej sprawie coś do powiedzenia. Z relacji osób, którym udało się przejść na polską stronę i które otrzymały pomoc, wynika, że wojsko Łukaszenki szantażuje ich losem rodzin, które pozostają w obozach. To sytuacja niebezpieczna, uchodźcy są zdeterminowani, a za plecami mają wycelowane karabiny. Niestety w tych warunkach o tragedię nietrudno.

Czytaj więcej Z regionów Jak szeroka powinna być strefa buforowa na granicy z Białorusią? Wójt Białowieży odpowiada - Mamy sygnały o odwoływaniu rezerwacji w kwaterach czy pensjonatach. I to pomimo tego, że nie ma tu i nigdy nie było żadnego zagrożenia ani dla turystów, ani dla mieszkańców. Problem jest na samej granicy i w jej bezpośredniej bliskości, ale tam z kolei przecież działają nasze służby i gwarantują nam bezpieczeństwo – mówi nam Albert Litwinowicz, wójt gminy Białowieża.

Donald Tusk wszedł w buty Mariusza Błaszczaka

Dlaczego jednak Koalicja Obywatelska nieoczekiwanie oddała piłkę PiS, a premier Tusk wszedł w buty Mariusza Błaszczaka? Przecież użycie siły wobec osób chcących przedostać się przez druty nie ochroni polskich funkcjonariuszy. A strefa buforowa zamyka kawałek Polski, a nie Białorusi, więc chronić będzie raczej przed mediami, a nie uchodźcami. Może to się mieści w strategii utwardzania elektoratu przed wyborami, w których przewidywana jest niska frekwencja, ale znaczy też, że specjaliści od PR odpuścili całą resztę obywateli, czyli tych, którzy zapewnili w wyborach parlamentarnych wysokie zwycięstwo obozowi anty-PiS, wierząc, że czeka nas przełom. Czy tak już zostanie?

To jest pytanie o perspektywę wyborów prezydenckich. Stosowanie w praktyce bardziej humanitarnej polityki na granicy jest przecież możliwe. Procedury weryfikujące migrantów można wciąż stosować. Można też wnioskować do UE o natychmiastową pomoc finansową w celu stworzenia warunków do przetrzymywania osób w detencji, tak by mogły skorzystać z ochrony międzynarodowej, zgodnej z prawem. Możliwe jest też wciąż uwzględnianie interesu tamtejszych mieszkańców, którzy odcięci od świata zewnętrznego nie mogą prowadzić swoich biznesów, przyjmować turystów, sprzedawać produktów.