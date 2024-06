Rząd ogłosił utworzenie strefy buforowej wzdłuż granicy z Białorusią, po czym zrobił mały krok wstecz i przełożył wykonanie tego pomysłu o kilka dni, by „dokonać konsultacji”. Analizy potrwają zapewne do poniedziałku po wyborach do Parlamentu Europejskiego.