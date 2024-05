Wybory do Parlamentu Europejskiego: co wpycha nas na głęboką europejską prowincję

Być może zainteresowane strony wiedzą, o co chodzi, i tylko udają naiwnych w oczekiwaniu drobnych korzyści, jakie dałoby się przy tej okazji urwać. Unia Europejska udaje, że są to wybory do jej legislatywy, starannie ukrywając, że ten „parlament” nie posiada minimum uprawnień, które pozwalałyby uznać go za ciało ustawodawcze. Z kolei wyborcy z landu o nazwie „Polska” też udają, że są to takie same wybory, jak każde inne, tylko mniej ważne. Będzie więc dla nich wyborcza niedziela okazją ucieczki do lasu, a jeśli nie, to do sprawienia lania politycznym przeciwnikom. Reasumując, wszyscy mają wszystkich za durniów, przy okazji ukrywając to, co im niewygodne.

Reklama

Wybory do Parlamentu Europejskiego: gdzie się robi prawdziwą politykę

Gdybyśmy szanowali się nawzajem, powinniśmy przyznać, że są to wybory do instancji raczej dekoracyjnej, ale w kryzysie, w jakim znajduje się Unia, mogącej mieć istotne znaczenie. Przede wszystkim jest to miejsce, gdzie ucierają się interesy różnych państw, grup politycznych i gospodarczych, nim zostaną podjęte wiążące decyzje; te rozmowy toczą się jednak nie w sali obrad plenarnych, lecz nieformalnie – w małych grupkach, zwykle przy lunchu lub golfie.

Tam uzgadniane są ustępstwa i zawierane koalicje. Ten, kto uważa, że praca europosła sprowadza się do odczytywania oświadczeń w rodzimym języku albo wykrzykiwania sloganów o „polskim interesie narodowym”, nie powinien pchać się do Brukseli i Strasburga. Podobnie jak każdy, kogo znajomość angielskiego jest na poziomie eurokomisarza Janusza Wojciechowskiego. Na kolację nie zabiera się bowiem tłumacza.