Mrówki mają swoje życie, które jest zorganizowane i celowe, ale to mnie nie zajmuje, jak długo nie wchodzą latem do mojej kuchni. Wtedy na chwilę zmieniam się w masowego mordercę, a następnego dnia starannie wietrzę kuchnię i wracam do swojego życia. Podobny stosunek do nas będzie miała sztuczna inteligencja (AI). Jeśli chcemy przeżyć, nie powinniśmy włazić do jej kuchni. Szkopuł w tym, że produkty z tej kuchni są także niezbędne dla przeżycia naszego gatunku. Mrówki wchodzą do mojej kuchni zwabione zapachem jedzenia, choć nie muszą. My będziemy musieć, jeśli będziemy chcieli, by przetrwała ludzka cywilizacja.

W pewnym momencie nie będziemy w stanie pojąć świata i języka AI

Najpierw jednak słów parę o tym, co już wiemy na pewno. Otóż wiemy, że sztuczna inteligencja nie musi myśleć tak jak my. Co więcej, wydaje się niemal pewne, że będzie umiała i musiała stworzyć język uniwersalny i unikatowy, niezbędny do tego, by wyeliminować ograniczenia ludzkiego języka. Wielki polski filozof Kazimierz Ajdukiewicz, którego jak najszybciej należy zacząć czytać na nowo, w latach 30. ubiegłego stulecia sformułował zasady radykalnego konwencjonalizmu, wskazując, że skoro język jest narzędziem poznawczym, to wyniki poznania zależą od natury języka i jego struktur. I że, podobnie jak w zasadzie nieoznaczoności Heisenberga, istnieją granice poznania dokonywanego za pomocą języka i że granice te mogą być różne w zależności od języka. Dopiero kilkadziesiąt lat później, m.in. po odkryciu kultury Indian Hopi, zrozumieliśmy, jak bardzo przenikliwa była myśl Ajdukiewicza i jak bardzo potrafią się różnić głębokie struktury różnych języków.

Dla przykładu słowo los w literalnym tłumaczeniu to po angielsku „fate”, a po rosyjsku „sud’ba”. Tymczasem znaczenie obu słów w obu kulturach jest diametralnie różne: los w wersji amerykańskiej to coś, co można przekształcić i wykuć na nowo; w wersji rosyjskiej, to ostateczny wyrok, z którym walczy tylko idiota, jako że walka z losem prowadzi do nieszczęść i pogorszenia warunków życia. Zdanie „Przypadł mi nieszczęśliwy los” w jednej kulturze jest wezwaniem do walki, w innej – realizacją nieuniknionego, wobec której jedyną formą dającą szansę na odrobinę szczęścia jest akceptacja i szukanie dobrych stron w ogólnie parszywej sytuacji. Dynamika wzajemnego tłumaczenia się kultur i języków jest jednym z podstawowych napięć cywilizacyjnych, z wszelkimi dobrymi i złymi skutkami. Nie ma jednak żadnego powodu, by AI musiała się dla potrzeb wewnętrznych posługiwać językową wieżą Babel. Wytworzy więc, raczej prędzej niż później, własny język, którego nie będziemy rozumieli, a więc zgodnie z zasadą Ajdukiewicza, nie będziemy mieli narzędzi do poznania jej świata, podczas gdy sztucznej inteligencji dostarczamy bez ustanku nieskończoną ilość językowych informacji pozwalających jej rozumieć nasze języki i manipulować naszymi granicami poznania.