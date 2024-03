Czytaj więcej Publicystyka Łukasz Warzecha: Unijna polityka klimatyczna? Zagrożenie dla naszego dobrobytu Unijna polityka klimatyczna jest sprzeczna z wolnościami obywateli i regułami wolnego rynku – pisze Łukasz Warzecha w polemice z tekstem Konrada Szymańskiego „Klimatyczna łamigłówka prawicy”.

Powinniśmy to robić według polskiego scenariusza transformacji. To oczywiste. Polityka klimatyczna UE jest wciąż niewystarczająco dopasowana do uwarunkowań Europy Środkowej. Nie ma kraju, który to podnosi w UE przez ostatnie 17 lat głośniej niż Polska. Dlatego Polska już ma odrębną ścieżkę transformacji. Otrzymujemy realne wsparcie dla transformacji z pieniędzy UE (190 mld złotych do 2027 roku z budżetu UE, ok. 50 mld z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Społecznego Funduszu Klimatycznego, już zainkasowane 80 mld z systemu ETS od 2017 roku). Czy to wystarczy? Nie. Trzeba dalej organizować presję na rzecz lepszego rozłożenia kosztów.

Jednak krzykliwe wezwania od tej realnej gry o polskie interesy nas tylko oddalają, są przeciwskuteczne, bo budują zbiorowe złudzenie. Skoro już się zgodziliśmy, że magiczne weto tu nie pomoże, to czym miałaby być ta „całkowita likwidacja” polityki klimatycznej? Partnerzy są do gry o jej wyważenie. Do likwidacji, takich brak. Wiemy to od 15 lat.

Sukces fotowoltaiki, pomp ciepła czy programów ocieplania budynków pokazuje, że Polacy nie ideologizują tak transformacji. Potrzebują tylko publicznego wsparcia, które jest możliwe przy odpowiedniej polityce krajowej, ze znaczącym wsparciem pieniędzy z UE.

Aby minimalizować koszty u nas, we własnym interesie powinniśmy przyspieszyć transformację, bo przestrzeń do gry na czas już się kończy. Deficyt uprawnień ETS obrazuje dysfunkcje tego systemu, ale także nasze własne zaniedbania.