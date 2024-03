Politykę klimatyczną UE nazywa się coraz częściej „zieloną komuną”. To polityka tworzenia sztucznych barier rozwojowych, skrajnego etatyzmu i walki z wolnym rynkiem, ale też ogromnych ograniczeń obywatelskich wolności.



Zielona komuna

Pierwszy to porażający absurd całej konstrukcji polityki klimatycznej. Opierając się na przetworzonych na potrzeby polityczne chwiejnych hipotezach (w postaci skrajnie populistycznej przejawiają się one w okrzykach Rafała Trzaskowskiego, że „planeta płonie”), bez przekalkulowania kosztów alternatywnych, decydenci postanowili narzucić Unii – odpowiedzialnej za mniej niż 10 proc. światowych emisji CO2 – porażająco kosztowny program ograniczenia tych emisji, wpływający na codzienność i standard życia każdego Europejczyka. Bez wskazania, co właściwie ma to dać w skali globalnej. Król jest nagi i to trzeba wykrzykiwać raz za razem.

Te decyzje były podejmowane albo w jakimś fanatycznym szale, albo dla pożytku sił konkurujących z Europą (czy bezinteresownie?). Wystarczy sprawdzić, jak działa i jakie koszty dla tamtejszych firm oznacza tak często przywoływany chiński system handlu emisjami. To po prostu propagandowy humbug, w przypadku którego rząd ChRL dba, aby w najmniejszym stopniu nie stanął na drodze rozwoju gospodarczego Państwa Środka. Całkiem inaczej niż w UE.

Drugi aspekt aksjologiczny, może nawet ważniejszy, a kompletnie pominięty przez Szymańskiego w jego wywodzie, to ten, z powodu którego politykę klimatyczną UE nazywa się coraz częściej „zieloną komuną”. Jest to polityka tworzenia nie tylko sztucznych barier rozwojowych, skrajnego etatyzmu i walki z wolnym rynkiem, ale też ogromnych ograniczeń obywatelskich wolności. Jej najwięksi zwolennicy, tacy jak Frans Timmermans, mówili o tym w zasadzie wprost, tyle że maskowali to stwierdzenie pod sformułowaniem „zmiana stylu życia”. Oznacza ona zmuszenie ludzi między innymi do rezygnacji z indywidualnego transportu w dzisiaj znanej postaci; do zbędnych i niechcianych inwestycji we własne nieruchomości, które to inwestycje najpewniej będą oznaczać masowe przekazywanie prywatnej własności bankom udzielającym kredytów na te wymuszone działania; zmuszenie firm do zajmowania się kosztownym i czysto ideologicznym procesem raportowania ESG; utrudnienie nam życia na co dzień na wielu poziomach i na wiele sposobów – by wspomnieć tylko nadzwyczaj uciążliwy idiotyzm w postaci nakrętek „przyspawanych” do butelek.

Koszt polityki UE? Co roku 32 tys. zł od każdego pracującego Polaka

Takie raporty, jak głośny w ostatnim czasie raport Institut Rousseau szacujący inwestycje konieczne do osiągnięcia neutralności klimatycznej na 40 bln euro (co roku 32 tys. zł od każdego pracującego Polaka), otwarcie mówią, że podążanie tą drogą oznacza zmuszenie obywateli do rezygnacji z takiego standardu życia, jaki znają. Jest tam mowa na przykład o konieczności ograniczenia mobilności czy podróży lotniczych. A przecież ludzie nie zrezygnują z tego dobrowolnie.