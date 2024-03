Dlaczego stanowi to ogromną szansę na odbudowanie społecznego zaufania do instytucji publicznych

Wbrew pozorom nie są to jedynie biurokratyczne obowiązki. Stanowią one ogromną szansę na odbudowanie społecznego zaufania do instytucji publicznych. Właściwie wprowadzane przyczynić się mogą do gigantycznego jakościowego skoku ich funkcjonowania. Co najważniejsze – wspierać będą w dłuższym okresie bardziej przyjazne, cywilizowane relacje społeczne, przyczynią się do mniejszej skali korupcji i arbitralnych decyzji podejmowanych często w konflikcie interesu. W konsekwencji może nas czekać znacząca poprawa atmosfery i przejrzystości działania.

Nie stanie się tak jednak od razu. Czeka nas tak duża zmiana, że względna cisza wokół metod wdrażania nowych rozwiązań nieco mnie dziwi. Jeśli słychać głosy, to jedynie te pełne krytyki. Pojawiają się zarzuty wzmacniania „kultury donosicieli” lub postrzegania wszystkich jak potencjalnych pedofilów i łamiących prawo. Nic bardziej mylnego. Głosy tego rodzaju świadczą o tym, jak daleko nam wciąż w wielu miejscach do spójności między deklarowaną równościową i chroniącą słabszych kulturą demokratyczną a stanem faktycznym. Część tych głosów – o dziwo – płynie ze związków zawodowych oraz – co dziwi mniej – ze strony kierujących urzędami, placówkami i przedsiębiorstwami. Jeśli spojrzy się jednak na kroczącą, ale jednak rewolucyjną zmianę w zarządzaniu ludźmi, zespołami i całymi organizacjami, to w przyszłości spodziewać należy się chyba więcej takich głosów. Byłoby dobrze, gdybyśmy traktowali je jako naturalny element systemowej zmiany, która zawsze przebiega, choć w różnych miejscach w różnym tempie, według pewnych etapów. Najpierw mamy do czynienia z silnym oporem, złością, frustracją, gniewem. Wynikają one z obaw i silnego stresu. Następnie, doświadcza się chaosu i dezorientacji, by krok dalej zamieniać go w łagodniejszą formę sceptycyzmu, zaciekawienia, a w wielu wypadkach, po zauważeniu pierwszych owoców, nawet entuzjazmu. Na ten ostatni należy czekać zazwyczaj dłużej niż politycy i decydenci by chcieli.

Co należy zrobić, by ta rewolucja się powiodła

Żeby faktycznie nowe rozwiązania doprowadziły do oczekiwanego jakościowego skoku, spełnione muszą być przynajmniej trzy warunki.

Po pierwsze, podejść do nich należy jako do ambitnej zmiany społecznej, a nie wyłącznie kolejnego biurokratycznego obowiązku.