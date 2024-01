Biorąc obecnie udział w rokoszu swej partii jako najwyższy przedstawiciel władzy, a do tego strażnik konstytucji, stara się arbitralnie utrudniać normalne rządzenie Polską. Czyni to przeciwko rządowi mającemu prawdziwie demokratyczny mandat, czyli dzięki woli większości wyborców. Inaczej, niż było to w przypadku rządów PiS, które miały w Sejmie większość mandatów dzięki systemowi D’Hondta, a nie dzięki poparciu większości głosujących.

Gdyby rokosz prezydenta narażał jego i Polskę jedynie na śmieszność, co właśnie się dzieje, można byłoby to jakoś przez półtora roku przeżyć. Jest znacznie gorzej. Prezydent, rozpoczynając swój rokosz, już zdążył Polsce ukraść miesiąc, aby tylko umożliwić swej partii dłuższą eksploatację folwarku, w jaki Zjednoczona Prawica zamieniła kraj, a przy tym zacieranie śladów przynajmniej części jej nieprawości i przestępstw. Polacy i Polska musieli dłużej czekać, aby ich demokratycznie wyłoniony rząd mógł zacząć rozwiązywać problemy w trudnej wewnętrznie i międzynarodowo sytuacji. Andrzej Duda nie miał litości dla państwa, którego jest prezydentem.

Pisząc: „jest znacznie gorzej”, mam na myśli to, że wbrew prezydentowi, przy jego stałym oporze, rząd, na którym zgodnie z konstytucją spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej, nie jest w stanie tego robić. Prezydent ma możliwość uprawiania dywersji wobec niemal całości obowiązków, które nakłada na rząd art. 146 konstytucji, we wszystkich dziedzinach polityki państwa. Nie szkodzi, że nie należą one do kompetencji prezydenta. Wszak nie ma ich wcale w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, ale Andrzej Duda usiłuje zapobiec przywracaniu w Polsce praworządności według europejskich standardów, bo byłby to dla niego „terror praworządności”, przez co odcina Polskę od należnych i służących jej rozwojowi funduszy europejskich.

Prezydent ma dwa instrumenty sabotowania prac rządu w dowolnej dziedzinie, poza dwiema, w których konstytucja przyznaje mu istotne uprawnienia, czyli obronności i polityki zagranicznej. To jest podpisywanie lub odrzucanie ustaw oraz odsyłanie ich do paratrybunału Julii Przyłębskiej. Notabene, gdyby Andrzej Duda chciał być strażnikiem konstytucji i rozumiał rolę Trybunału Konstytucyjnego w tym dziele, nigdy nie zaakceptowałby wpychanej mu przez Kaczyńskiego kandydatki na prezesa TK.

Jak w tych warunkach tworzyć strategię państwa

Za sprawą prezydenckiego rokoszu zamiast normalnego rządzenia, które służy Polakom i ich państwu, Polskę przez najbliższe półtora roku czeka szamotanina. Więcej – skoncentrowanego na pokonywaniu dywersji prezydenta w najprostszych sprawach, uwikłanego w taką właśnie szamotaninę fundowaną przez ego Andrzeja Dudy oraz nienawistną frustrację jego obozu i chorobliwą obsesję władzy jego wodza rządu nie będzie stać na tworzenie i realizację strategii państwowej.