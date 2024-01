Skandaliczne porównania historyczne prezydenta Andrzeja Dudy

Czytaj więcej Polityka Ludowcy odpowiadają prezydentowi: Witosa wsadzili do więzienia sanacyjni idole PiS Poza powoływaniem się na przywódcę Ruchu Ludowego wdrażać w życie idee, którym był wierny Wincenty Witos - napisał w mediach społecznościowych szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odpowiadając na zarzuty prezydenta Andrzeja Dudy.

Przemówienie prezydenta zwiastujące kampanię wyborczą i walkę o być albo nie być PiS z PSL

Całe to porównanie historyczne jest skandaliczne, bowiem porwanie i osadzenie byłych posłów we wrześniu 1930 roku odbyło się w urągających ludzkiej godności okolicznościach. Bez żadnej podstawy prawnej byli parlamentarzyści zostali wówczas wywiezieni do wojskowej twierdzy, a po drodze na niektórych znęcano się w okrutny sposób. Zemsta dosięgnęła m.in. Hermana Liebermana, byłego posła PPS, jednego z oskarżycieli ministra skarbu przed Trybunałem Stanu. Bijąc i poniżając zasłużonego dla państwa posła, grożono mu, że zostanie zabity za sprzeciwianie się marszałkowi Piłsudskiemu. Wypomniano mu również w niewybrednych słowach żydowskie pochodzenie. Po latach wielu byłych więźniów brzeskich, z Wincentym Witosem na czele, zgodnie przyznawało, iż doświadczyli oni na własnej skórze, czym jest polityczna zemsta i z czym się wiąże obrona praworządności. Tymczasem byli posłowie PiS nie zostali pobici, ani po drodze do więźnia, ani na miejscu, a także nie trafili do twierdzy wojskowej. Tu wyrok wydał niezawisły sąd.

PiS, w tak bezpardonowy sposób atakując ludowców, zamyka sobie drogę do współpracy, koniecznej w dłuższej perspektywie politycznej



Jeżeli pierwszy obywatel Rzeczypospolitej, strażnik Konstytucji, prawnik, były wiceminister sprawiedliwości, kwestionuje wyrok sądu, to może to robić każdy. To nie buduje zaufania do instytucji publicznych i państwa polskiego, a przy tym urąga również urzędowi prezydenta. Ostre wystąpienie Andrzeja Dudy może być zapowiedzią nadchodzącej kampanii, w której bój o samorząd między PiS a PSL będzie polityczną walką o wszystko dla PiS, któremu niezwykle trudno będzie powtórzyć wynik z 2018 r. Dla obozu PiS i Prezydenta ostatnie wydarzenia to „terror bezprawia”. Dla opozycji z kolei ostatnie osiem lat rządów PiS to „bezprawny terror”. Tylko że PiS, w tak bezpardonowy sposób atakując ludowców, zamyka sobie drogę do współpracy, koniecznej w dłuższej perspektywie, bowiem obecnie partia Jarosława Kaczyńskiego znajduje się w politycznej izolacji. Boleśnie się o tym przekonali po 15 października.