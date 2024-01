Proces orzecznictwa trzeba odwrócić, by wzmacniał u osoby z niepełnosprawnością poczucie własnej wartości

Odrębnym zagadnieniem jest, jak to wsparcie powinno być dostarczone. W jakim stopniu i zakresie będą to usługi asystenckie, opiekuńcze czy medyczne, w jakim stopniu powinny nadal być wykonywane przez najbliższą rodzinę, jeżeli taka jest wola osoby z niepełnosprawnością. Wreszcie, jak zapewnić, żeby usługi te były dostępne w wystarczającej jakości i miejscu, i jak zapewnić, żeby opiekujący się członkowie rodzin mieli adekwatne wynagrodzenie za ich wysiłek czy też środki na pomoc z zewnątrz. System usług społecznych w tym zakresie jest dopiero w zalążku i jego wyksztalcenie to zadanie na wiele, wiele lat, więc wsparcie przez najbliższą rodzinę musi być odpowiednio umożliwione poprzez świadczenia finansowe.

Żaden z rządów od lat 90. nie zdecydował się przeprowadzić kompleksowej reformy systemu orzecznictwa. Patologie i niespójności narastają. Każdy nowy proces orzekania to następne traumatyczne, uprzedmiotowiające doświadczenie dla osoby z niepełnosprawnością, która żeby otrzymać świadczenie, w jakimś stopniu zmuszana jest wykazać, czego nie może. Ale przecież powinno być odwrotnie i proces orzecznictwa powinien wzmacniać poczucie wartości i w jak najszerszym możliwym zakresie wspierać wiarę i zdolność samostanowienia i samodzielnego życia. Powinien zamiast osłabiać wzmacniać wolę i rozszerzać obszary jej ekspresji, bo na tym polega radykalny zwrot ku podmiotowości osoby z niepełnosprawnością. I chciałoby się dodać: tak naprawdę każdego człowieka.

Dlaczego rządy boją się reformy orzecznictwa?

Rządy boją się reformy orzecznictwa, bo jest ona bardzo wymagająca, a efekt polityczny niepewny. Dotyka funkcjonowania i budżetów wielu instytucji: PFRON, ZUS, NFZ – żeby wymienić najważniejsze. Ma wpływ na bardzo wielu osób i interesów instytucji świadczących usługi: DPS, OPS czy ZOL. To projekt masowej zmiany o niepewnym wyniku politycznym, bo jak zapewnić, żeby wszystkie osoby z niepełnosprawnością (i ich opiekunowie) na tym przynajmniej coś na początku zyskały, a nikt nie stracił?

Zmiana ta wymaga też dostosowań w systemach edukacji, a także kształcenia osób związanych z opieką. Wreszcie, ma wpływ na działania organizacji pozarządowych, które też mają swoje instytucjonalne interesy. Będzie miała znaczące skutki ekonomiczne w dziesiątkach miliardów złotych i kompleksowych zmianach prawnych w wielu zakresach i wielu ustawach.