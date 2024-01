Niepełnosprawni wycofują wnioski o orzeczenia. We wrześniu wróci problem kolejek

Zasiadający w powiatowych zespołach ds. orzekania o niepełnoprawności alarmują - osoby, które pobierają wysokie świadczenia związane z niepełnosprawnością, wycofują już złożone wnioski o wydanie orzeczenia lub wstrzymują się z ich złożeniem. To efekt przedłużenia ważności orzeczeń. Będą ważne do 30 września lub do wydania nowego orzeczenia.

- We wrześniu prawdopodobnie znów pojawi się problem z terminowością wydawania orzeczeń w powiatowych zespołach , a nawet kolejki mogą być dłuższe, ponieważ przepisy przedłużyły również te orzeczenia, które nie były przedłużane w trybie covidowym — mówi Marzenna Perkowska przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

Skutki pandemii

Podczas pandemii, aby nie narażać osób z niepełnosprawnościami na zarażenie wirusem, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na czas określony została wydłużona na podstawie ustawy covidowej – do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Powstały ogromne zaległości, więc do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dopisano przepisy przedłużające terminy ważności orzeczeń. Pod koniec roku znów naprędce je wydłużono. Zgodnie z uchwaloną w grudniu ustawą orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, albo którego okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r. i przed 30 września 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. To ostatnie zastrzeżenie powoduje, że osoby z niepełnosprawnościami wycofują wnioski o orzeczenie. Wydłużona ważność orzeczenia gwarantuje bezpieczeństwo finansowe. Ale nie rozwiązuje problemu kolejek.