Chcę ufać, że polityka premiera, ministra spraw zagranicznych i rzecznika MSZ będzie inna niż oceny przewodniczącego Rady Europejskiej, eurodeputowanego i dziennikarza „Gazety Wyborczej”, choć są to te same osoby, tylko w innych okresach. Chcę ufać, że dobrze rozeznają interesy Polski i nie ulegną utartym opiniom prezentowanym z innej perspektywy geopolitycznej. Nie oszukujmy się – rząd napotka wiele sytuacji, w których interesy Polski i interesy głównych państw Unii Europejskiej będą konfliktowe. Opinia publiczna powinna to zrozumieć i udzielać rządowi poparcia wtedy, gdy będzie bronił interesu narodowego wbrew stanowisku niektórych naszych partnerów.

O sojusz ze Stanami Zjednoczonymi należy walczyć i uczynić go priorytetem polityki zagranicznej. Nie sądzę, by groziło nam wycofanie Amerykanów z NATO, co zapowiadają niektórzy obserwatorzy. Unia Europejska będzie miała duże możliwości sprawienia, by silne NATO leżało w interesie USA. Gdyby jednak doszło do osłabienia sojuszu, planem B dla Polski nie będzie europejska obrona, lecz utrzymanie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa udzielonych na podstawie porozumienia dwustronnego. Im wcześniej to sobie uświadomią nasi europejscy partnerzy, tym lepiej. Nie warto kreślić nierealnych scenariuszy; oparcie bezpieczeństwa Polski na europejskiej obronie jeszcze długo nie będzie poważną alternatywą.

Jak łagodzić napięcia

Co zatem należy robić, by pozostać atrakcyjnym partnerem dla USA? Na pewno trzeba poprawić stosunki z Ukrainą, a niedawna wizyta ministra Radosława Sikorskiego w Kijowie wskazuje, że jesteśmy na dobrej drodze. Kluczowe jest także poprawienie relacji z Unią Europejską i jej głównymi państwami, co również postępuje zgodnie z oczekiwaniami.

Stany Zjednoczone będą zwracać uwagę na naszą pozycję w regionie Europy Środkowej. W tym wypadku powinniśmy zachować podmiotowość i autonomię w stosunku do Unii Europejskiej oraz swobodę działania w odpowiedzi na ewentualne potrzeby naszej współpracy z USA. Poprawie pozycji Polski będzie sprzyjać zacieśnienie współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza, bukareszteńskiej dziewiątki (ważne zwłaszcza przed szczytem NATO w Waszyngtonie w lipcu 2024 roku) oraz ożywienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej (przy istniejących obiektywnych trudnościach).