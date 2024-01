Europa wyszła z epoki absolutyzmu

W krajach Unii Europejskiej prawo łaski jako prerogatywa głowy państwa jest współcześnie bardzo ograniczone. W niektórych przypadkach wymaga nawet kontrasygnaty odpowiedniego przedstawiciela rządu. Tak jest na przykład w Republice Włoskiej.

Podobnie jak w Polsce, także w środowisku prawników niemieckich od lat toczy się spór czy uprawnienie prezydenta do ułaskawienia wynikające z art. 60 Ustawy Zasadniczej RFN dotyczą wyłącznie osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Spór ochłodziło orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, w którym czytamy: „Prawo do ułaskawienia, o którym mowa w art. 60 ust. 2 Ustawy Zasadniczej, polega na możliwości całkowitego lub częściowego darowania w indywidualnych przypadkach prawomocnie uznanej kary, złagodzenia jej lub zawieszenia jej wykonania. Otwiera możliwość skorygowania decyzji, która została podjęta zgodnie z prawem i której nie można już prawnie zmienić w inny, specjalny sposób. To orzeczenie interpretuje się jako ograniczenie prawa łaski wyłącznie do osób skazanych”.

Nawet monarcha brytyjski nie jest pod tym względem nie ograniczony. W tradycji angielskiej jego prerogatywy są nazywane „królewskim miłosierdziem”, które może być zastosowane wyłącznie wobec osób winnych. Słowo „winnych” należy odczytywać jako skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Od 1617 roku monarcha mógł jedynie zamienić wyrok śmierci na karę banicji, czyli wywozu skazanego za granicę. Ułaskawienie królewskie do dzisiaj nie uchyla wyroku skazującego, ale jedynie łagodzi karę.

Pod tym względem przepisy konstytucyjne większości państw świata są podobne. Tylko w Stanach Zjednoczonych prawo łaski jest nie podlegającym żadnemu ograniczeniu niemal absolutystycznym przywilejem głowy państwa. Pod tym względem podobne prawa mieli jedynie cesarze bizantyjscy.

Choć w pierwszej chwili może to zabrzmieć niedorzecznie, istnieją poważne powody wynikające z amerykańskiego prawa precedensowego, które uzasadniają nadzwyczajny przywilej prezydenta USA do ułaskawienia każdego amerykańskiego obywatela i każdego obcokrajowca przebywającego na terytorium USA. I to niezależnie, czy są to osoby niewinne, czy skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.