Andrzej Duda, który przez ponad osiem lat jako prezydent brał udział w odwracaniu Polski od demokracji (inne skazy na tej prezydenturze zostawiam w tej chwili na boku), dostał od demokratycznej opozycji podobną szansę. Jest to szansa na zwrot prezydentury ku roli przewidzianej dla niej w konstytucji, począwszy od stania na straży ustrojowych zasad naszego państwa. Pisał o tym niedawno przekonująco Bogusław Chrabota w tekście „Demokracja, a nie chaos”. Jedynie stanie na straży konstytucji w procesie przywracania zasad demokratycznego państwa przez koalicję 15 października da Andrzejowi Dudzie szansę na lepszą ocenę historii.

Obwoźna ikona PiS?

Problemem dla prezydenta, gdyby chciał pójść w tę stronę, może być jego najbliższe otoczenie, które nim gra o swoją polityczną przyszłość. Może zresztą sam Andrzej Duda jakąś jeszcze dla siebie widzi. Przyszłość otoczenia prezydenta i jego własna to jednak nie to samo. On powinien grać o wyższą stawkę, czyli o swoje miejsce w historii. Szanse na karierę międzynarodową już dawno pogrzebał za sprawą współdziałania z obozem tzw. Zjednoczonej Prawicy w odwracaniu Polski od demokracji i od Europy. Jedyne, co jego własna partia może mu mieć do zaoferowania, to rola obwoźnej ikony lub krasomówcy na wiecach PiS. Nie stanie się w tym obozie autonomicznym graczem i nie powinno mu to być do niczego potrzebne. Lepiej niech zacznie myśleć o Polsce tu i teraz.

Niestety, czas po przejęciu władzy przez obóz, który zwyciężył w wyborach parlamentarnych, wskazuje, że prezydent Duda jeszcze tego nie rozumie. Przejawem tego niezrozumienia jego obecnej roli i przyszłej pozycji jest weto wobec ustawy okołobudżetowej, obrona zawłaszczonych przez PiS mediów przed przywróceniem im ich publicznego charakteru, zapowiedź wetowania ustaw przywracających Polsce europejskie standardy praworządności i demokracji, ale też wrogi język wobec obozu reform.

Szczególnie ponurym pokazem niezrozumienia swej konstytucyjnej roli jest sztama z przestępcami, byłymi ministrami rządu PiS, których w 2015 r. niby ułaskawił po to właśnie, aby ci przestępcy mogli zostać ministrami w rządzie Rzeczypospolitej (!). Próba ich ochrony to próba ochrony resztek mafijnego państwa PiS. To nie przystoi głowie państwa, obraża Polskę i Polaków.

Nadzieja na to, że prezydent się uczy, jest zatem marna. Warto jednak, aby wiedział, że następnej szansy nie będzie. Albo już zacznie korzystać z lekcji Jaruzelskiego, albo za półtora roku odejdzie w niesławie.