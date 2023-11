Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji wyglądało jak pole bitwy. Członkowie rządu gremialnie zabierali głos, często niekompetentnie, stosując obstrukcję. Przekraczali dany im czas, a mimo to nowy marszałek Sejmu kulturalnie im go przedłużał. Nawet wtedy, gdy przedstawiciele PiS obrażali Szymona Hołownię, jak Przemysław Czarnek grubiańsko przerywający wypowiedź drugiej osobie w państwie słowami: „Teraz ja mówię!”, czy prowokując go i nazywając „rotacyjnym marszałkiem”, ten zachowywał spokój. Jeszcze gorzej zachowywał się Zbigniew Ziobro, krzycząc, strojąc miny, nie chcąc zejść z mównicy, a swoich konkurentów nazywając „fujarami”, którzy nie potrafili postawić go przed Trybunałem Stanu. Z prawej strony słychać było jeszcze takie słowa jak: „spadaj”, „pajac” i „puknij się w głowę”. A to był tylko jeden dzień.

Hołownia jako marszałek Sejmu zachował klasę i zebrał pochwały za opanowanie i przygotowanie nawet u tych, którzy go wcześniej krytykowali. Lider Polski 2050 nie może sobie pozwolić na błędy. Jeśli chce kiedyś z drugiej osoby stać się pierwszą osobą w państwie, teraz ma czas na budowanie kapitału politycznego. A będzie atakowany z każdej strony.

PiS będzie w Sejmie próbowało skłócić opozycję. Partia Jarosława Kaczyńskiego była już blisko złamania Trzeciej Drogi w sprawie głosowania za Markiem Pękiem jako wicemarszałkiem Senatu. Politycy PSL i Polski 2050 nie złamali się i byli solidarni z KO i Lewicą przeciw jego kandydaturze. PiS będzie podejmowało kolejne próby poróżnienia koalicji. Formacja Kaczyńskiego będzie składać wiele projektów ustaw, które będą próbowały być testem na „patriotyzm” i wartości prawicowo-konserwatywne koalicji. Ataki mogą być też prowadzone z wewnątrz koalicji. Ale jeszcze nie teraz. Jeśli Rafał Trzaskowski ma być kandydatem PO na prezydenta, to rosnąca pozycja Hołowni partii Donalda Tuska nie będzie na rękę. Światopoglądowo Lewica będzie się spierać z Trzecią Drogą, choćby w temacie aborcji. A w Sejmie PiS będzie stosować obstrukcję.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosi orędzie

Bez zmiany regulaminu się nie obędzie, a jakakolwiek innowacja będzie nazywana przez partię Kaczyńskiego łamaniem wolności i demokracji w Sejmie. PiS idzie na ostro i będzie prowokować awantury w parlamencie, żeby pokazać, że to za nowej władzy niszczone są prawa opozycji.