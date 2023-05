Michał Kolanko: Trzecia Droga w kontrze do „starej polityki”

Trzecia Droga - to będzie element nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego tworzonego przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz sojusznicze środowiska. Nazwa została ogłoszona w poniedziałek. Nie uszło to uwagi Donaldowi Tuskowi, który mniej mówi już o projekcie "jednej listy" (która najpewniej nigdy nie powstanie). Ale w Krakowie lider PO mówił o trzeciej drodze w swoim stylu. - Po stronie demokratycznej opozycji nie mamy wrogów, przeciwników, ale na jedną uwagę muszę sobie tutaj pozwolić. Do wyborów, do października nie ma trzeciej drogi. Jest tylko jedna droga do zwycięstwa - zauważył.

Reklama

Nie ma wątpliwości, że to element szerszej strategii, o której politycy z władz PO mówili dziennikarzom już w ubiegłym roku. Polega na budowaniu przekonania - im bliżej wyborów tym intensywniej - że głosowanie na wszystkie inne partie opozycyjne, a nie na PO - nie ma sensu, bo taki głos będzie głosem zmarnowanym. Tusk nie może mówić tego oczywiście wprost, ale nie ma wątpliwości, że liczy na taki właśnie "bandwagon effect".

Komitet koalicyjny PSL i Hołowni ma jednak w sondażach mocny dwucyfrowy wynik. I jasno jego politycy - w tym liderzy - wskazują, że budują inny typ polityki niż ten oferowany przez Tuska i PO. To "stara polityka" oparta na duopolu. Hołownia i Kosiniak stawiając na "trzecią drogę" jasno i wyraźnie mówią, że ich zdaniem nie ma powrotu do polityki sprzed 2015 roku, a Polakom trzeba zaproponować coś nowego, innego niż tylko "restaurację Burbonów". Hołownia np. planuje zaprezentować w środę plan dla mediów publicznych. I można się spodziewać, że będzie to plan ich odpartyjnienia w duchu propozycji z kongresu w lutym tego roku, która zakładała, że spółki skarbu państwa i spółki samorządowe nie będą po wyborach we władaniu żadnej partii - ani PO, ani Lewicy, ani Polski 2050 czy PSL. Trzecia droga to ma być nowa polityka - a przynajmniej próba jej budowania.

Nie będzie łatwo z kilku względów. Po pierwsze, rywalizacja z PO to jednak rywalizacja z partią dysponująca dużymi zasobami, w tym sympatią wielu dziennikarzy oraz dużymi przewagami instytucjonalnymi. Np. zdolnością organizacji marszu takiego jak ten 4 czerwca. Po drugie, "Trzecia droga" to też projekt złożony z dwóch części - nowej formacji jaką jest Polska 2050, oraz PSL ,partii o bardzo długim stażu. To oznacza w tej chwili dwa sztaby, dwie tożsamości polityczne i działanie na wielu płaszczyznach osobno.