Jak poinformowali w poniedziałek podczas wspólnej konferencji prasowej Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, koalicyjny komitet wyborczy Polski 2050 oraz PSL uzyskał nazwę "Trzecia droga”. - Pod tym hasłem będziemy starali się przekonać, jak widzimy miliony Polaków, którzy dzisiaj potrzebują innej polityki - powiedział Hołownia. - Widzimy jak bardzo potrzebna jest inna polityka, niż ta która jest oferowana przez spór dwóch wielkich politycznych obozów. Ludzie się w tym sporze po prostu nie mieszą - dodał. Lider Polski 2050 podkreślił także, że "potrzebna jest polityka inna, niż ta, która jest oferowana przez spór dwóch wielkich politycznych obozów". - Ludzie chcą czegoś innego, nadziei i polityki, która nie będzie o sile polityków, ale o przywracaniu mocy obywateli - podkreślił.

Jak zapewnił Hołownia, „Trzecia Droga to autentyczna droga, która prowadzi nas do czegoś innego, co było przed 2015 rokiem”. - Czasy się zmieniły, wyzwania są zupełnie inne. Musimy też zaproponować Polskę inną, niż proponuje to PiS i Zjednoczona Prawica, bo nie jest to Polska, w której chcielibyśmy rosły nasze dzieci, to nie jest polska bezpieczna - zaznaczył. - Wybraliśmy swoją drogę - stwierdził.

"Wybór większego dobra, a nie mniejszego zła”

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył zaś, że „Trzecia Droga to wybór większego dobra, a nie mniejszego zła”. - Trzecia Droga jest alternatywą dla tych, którzy dziś chcą prowadzić Polskę droga na skróty, czasem prosto w przepaść. Jest drogą trudną i wymagającą - powiedział lider PSL. - Prosimy was o zaufanie, że wszystko, co dziś przedstawiamy ma głęboki sens i jest przygotowane. Nie ma bardziej przygotowanych ludzi do wyborów, którzy mają plan, którzy mają własny pomysł na Polskę, którzy mają własny program, ludzi, którzy się różnią i to jest dobre - dodał. - Mamy wspólny cel wygrać wybory, stworzyć najlepszy rząd, polepszyć jakość życia Polaków, sprawić, żeby do władzy przyszła lepsza zmiana, bo dobra się nie sprawdziła - podkreślił.

Politycy podczas wspólnej konferencji przekazali także, że jako Trzecia Droga są zdania, że nie ma potrzeby jednej listy dla opozycji podczas startu w wyborach. Zapowiedzieli również, że 4 czerwca – w dniu, kiedy odbędzie się marsz PO w Warszawie – pojawią się w Lesznie i Białej Podlaskiej. - wiemy, że będą tam osoby z naszych ugrupowań, cieszymy się, szanujemy to - powiedział Hołownia.