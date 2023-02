Przewozy lotnicze na świecie o doszły w 2022 r. do 68,5 proc. poziomu sprzed pandemii, wzrosły o 64,4 proc. w porównaniu do 2021 r. — podała organizacja przewoźników IATA. Inną sprawą jest wymóg w USA dostosowania wysokościomierzy do pracy przy łączności bezprzewodowej 5G, aby nie dochodziło do interferencji. Nie wszystkie linie zdążą w ustalonym terminie