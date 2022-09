Tak się złożyło, że tyrani, dyktatorzy i autokraci lubią zapożyczać sformułowania i określenia od swoich ideologicznych przeciwników i zaciętych wrogów ze świata demokratycznego. Raz na jakiś czas słyszymy, że w Rosji odbywają się „wybory”. Ale czy rosyjskie „wybory” można porównać do wyborów francuskich czy amerykańskich? Bardziej pasowałoby określenie: „procedura reelekcji Władimira Putina”. Nie. Zbyt mocne, zbyt jednoznaczne, zbyt prawdziwe. Nie nadaje się, raziłoby moskiewskie czy petersburskie ucho. Kreml od lat przekonuje, że w kraju panuje demokracja. I tu mamy do czynienia z półprawdą, w Rosji rzeczywiście ktoś „panuje”, ale nie demokracja.

Kolejnym ulubionym słówkiem rosyjskiego dyktatora w ostatnich latach jest „referendum”. Słownik nam podpowiada, że proces ten oznacza „głosowanie w określonej sprawie, w którym biorą udział wszyscy uprawnieni obywatele”. Najpierw na Krymie pod lufą karabinów zapędził na głosowanie deputowanych miejscowego parlamentu ukraińskiej autonomii, którzy umożliwili Putinowi chociażby powoływać się na decyzje lokalnych zdrajców, ale wybranych przez tamtejszych mieszkańców. Na stronę Rosjan przeszedł wówczas przewodniczący Rady Najwyższej Krymu Władimir Konstantinow. A dzisiaj kto reprezentuje mieszkańców na okupowanych terenach, na których trwa obecnie „głosowanie” w sprawie przyłączenia do Rosji? Denis Puszylin, szef samozwańczej „Donieckiej Republiki Ludowej”, przed pojawieniem się w Donbasie Rosjan nie istniał w polityce. Był jednym z działaczy piramidy finansowej i omamiał ludzi. Próbował dostać się do Rady Najwyższej podczas wyborów uzupełniających w 2013 roku w jednym z okręgów obwodu kijowskiego i zdobył jedynie 0,08 proc. głosów. W samozwańczej „Ługańskiej Republice Ludowej” zarządza Leonid Pasiecznik, niegdyś wysokiej rangi funkcjonariusz ługańskiego oddziału Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Na czele okupowanego obwodu chersońskiego Rosja postawiła Władimira Saldo, niegdyś deputowanego Rady Najwyższej z Partii Regionów (zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza), a przed rosyjską inwazją był szeregowym deputowanym rady miejskiej. Z kolei na czele zajętej przez Rosjan części obwodu zaporoskiego stoi Jewgienij Balicki, który do 2019 roku był deputowanym ukraińskiego parlamentu, najpierw należał do Partii Regionów, a później do prorosyjskiego Opozycyjnego Bloku Za Życie (zdelegalizowanego po wojnie). Przez ostatnie kilka lat nikt nad Dnieprem tego nazwiska nie słyszał.

Czy w tym przypadku można używać słowa „referendum”? Nie. Czy tacy ludzie mają jakiekolwiek, chociażby moralne prawo do rozpisywania plebiscytów i reprezentowania woli lokalnych mieszkańców? Nie. Ale Kreml oparł na nich swoje bagnety, dał im władzę i pewnie już 27 września usłyszymy, że mieszkańcy ukraińskiego wschodu i południa „dokonali historycznego wyboru”. Nie trudno przewidzieć dalszego ciągu wydarzeń. Następnego dnia, albo jeszcze późnym wieczorem na Placu Czerwonym pojawi się scena i przywódca Rosji przemówi do zgromadzonych tłumów. Zrobił tak po aneksji Krymu i odnotował wówczas największe poparcie w historii swoich rządów. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna i Rosjanie nie mają powodów do triumfu i radości. W kraju trwa mobilizacja, Putin walczy o wszystko i musi jak najszybciej zmotywować rodaków, którzy zostali wyciągnięci ze swoich łóżek, domów, zakładów pracy i wysłani na wojnę. Wielu zapewne zginie. W imieniu czego? Nie w obronie ojczyzny, lecz w imieniu chorych imperialnych ambicji swojego przywódcy. A baby, jak mawiał niegdyś sowiecki marszałek Gieorgij Żukow, jeszcze urodzą.