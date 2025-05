Płace wprawdzie rosną, ale coraz wolniej, a konsumenci trzymają się za kieszeń i oszczędzają, co utrudnia handlowcom podnoszenie cen. W efekcie prognozy przewidują spadek inflacji do 3 proc. już w drugiej połowie roku.

Przekleństwo ostatniej mili, czyli do celu inflacyjnego nadal daleko

Niestety nie oznacza to, że już za chwilę inflacja znajdzie się w celu NBP (ten nieodmiennie wynosi 2,5 proc.), ale tylko w paśmie dopuszczalnych wokół niego (+/- 1 pkt proc.). Ostatni raz inflacja była w celu w maju 2024, ale wcześniej RPP nie trafiała w cel przez ponad trzy lata, czyli od lutego 2021 r., po drodze inflacja zadała nam spektakularny cios (18,4 proc. w lutym 2023 r.).

Ostatnie hamowanie wzrostu cen zawdzięczamy niższej dynamice cen żywności i cenom paliw ostro spadającym po tym, jak chaos polityki Donalda Trumpa uderzył w dolara i ceny ropy. Czynniki te leżą daleko poza zasięgiem polskiej polityki monetarnej.

Sceptycy nie bez słuszności powiedzą więc, że z obniżaniem stóp należałoby zachować daleko idącą ostrożność. Bo przy walce z inflacją, tak samo jak w wielu innych dziedzinach, najtrudniejsze i najbardziej kosztowne jest pokonanie tzw. ostatniej mili. I im dłużej trwa okres podwyższonej inflacji odbiegającej od celu, tym bardziej się ona utrwala. I tym wyższe koszty ponoszą konsumenci – płacą więcej w sklepach i za kredyt, a także tracąc siłę nabywczą płac (bo nie wszyscy przecież mają szanse na podwyżki). Nie mówiąc o ryzyku ponownego ataku drożyzny.

Dlaczego poprzednia przedwyborcza obniża stóp była przedwczesna

Dlatego błędem były poprzednie obniżka stóp z przedwyborczego września i wyborczego października 2023 r. Wprawdzie inflacja – jak to zgrabnie ujął prezes Glapiński – leciała wówczas na łeb na szyję, ale w chwili pierwszego cięcia stóp przed wyborami parlamentarnymi z 6,75 do 6 proc. we wrześniu 2023 wynosiła we wrześniu 8,2 proc., a miesiąc później (stopy w dół z 6 do 5,75 proc.) 6,6 proc. I Radzie nie przeszkadzała wówczas perspektywa odmrożenia cen energii po wyborach i powrotu VAT na żywność z 0 do 5 proc.

Gdyby wówczas nie uległa iluzji trwałego spadku inflacji na łeb na szyję, nie mielibyśmy potem dynamicznego inflacyjnego odbicia do 5 proc. w październiku 2024 r., a w efekcie kosztownego dla kredytobiorców opóźnienia kolejnej obniżki stóp aż o półtora roku.