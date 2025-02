Czy Polska gospodarka poradzi sobie bez pracowników z Ukrainy?

Dlaczego więc ich nie chcemy? Aż 30 proc. Polaków deklaruje do nich niechęć. Dobrze ponad połowa oczekuje, że po wojnie wrócą do kraju. Ponad połowa uważa, że pomoc dla nich jest zbyt wysoka. Dlatego polscy politycy coraz częściej rzucają im kłody pod nogi. Choćby domagają się ograniczenia 800+. Niegościnni jesteśmy? Nierozumni? Kierują nami uprzedzenia? Pewnie tak.

Każda wojna przyspiesza rozwój. Czy z wojną w Ukrainie będzie podobnie?

W trzecią rocznicę złej i strasznej wojny, zabiegając ze wszystkich sił o to, by się skończyła, popatrzmy wreszcie na Ukraińców jako na dobrodziejstwo dla polskiej gospodarki. I spójrzmy w przyszłość. Paradoksalnie wskutek obciążeń, jakie przyniosła Europie wojna – wzrostu inflacji, załamania modelu surowcowego, wzrostu cen energii – otrzymaliśmy ważny impuls do koniecznych zmian.

Rozumiemy już, że konwersja energetyki jest potrzebą chwili, że trzeba skrócić łańcuchy dostaw, inwestować w przemysł, także zbrojeniowy, i we własne IT. Co więcej, wierzę, że po rychłym końcu wojny będziemy jako integralna część Zachodu odbudowywali zniszczoną Ukrainę. To dla polskich inwestorów, dostawców i kooperantów wielka szansa. Dokładnie to wydarzyło się w Polsce po 1989 r., a zintensyfikowało po 2004 r. Powtórzmy to w Ukrainie. Będzie to trudne zadanie. Wymagające cierpliwości, konsekwencji i zaufania. Ale to perspektywa, której niedostrzeżenie byłoby dziejowym błędem.