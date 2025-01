We Francji na sezon zimowy uruchomiono elektrownię węglową Émile-Huchet w Saint-Avold w departamencie Moselle. A to z powodu wysokiego zużycia energii elektrycznej w samej Francji i jej eksport do Niemiec i Szwajcarii.

W Polsce z kolei usłyszeliśmy od eurodeputowanego Borysa Budki, że do czasu definitywnego uzyskania pożądanego miksu energetycznego surowcem strategicznym i rezerwowym musi pozostać węgiel. A to z takiego powodu, że w okresie jesienno-zimowym nie ma wiatru, a panele słoneczne produkują niewiele energii. Czyż nie sensacja?

Jak popyt rośnie, a podaż nie (albo wręcz maleje), to rosną ceny. I to jest kolejna sensacja. A wzrost cen energii zabija gospodarkę. Nie sensacja? Sytuację bardzo obciążają spekulacje na rynku uprawnień do emisji CO2. To dopiero jest sensacja!

Donald Trump zapowiada spadek cen energii, a Unia Europejska?

Po tym, jak na rynku pojawiły się fundusze spekulacyjne (nazywane inwestycyjnymi), cena uprawnień w ciągu kilku lat wzrosła 20-krotnie. Gdyby nie, to energia w Polsce byłaby tańsza o jakieś 60 proc. Ceny prądu dla przemysłu są zresztą w całej Europe o prawie 160 proc. wyższe niż w USA, a gazu o 345 proc. Nowa administracja amerykańska zapowiada zwiększenie wydobycia tradycyjnych surowców energetycznych, co ma spowodować dalszy spadek ich cen.