Witold M. Orłowski: Gdzie jest strategia polityki gospodarczej?

Najbardziej niepokoją inwestycje. W ciągu ośmiu lat rządów PiS relacja nakładów inwestycyjnych do PKB obniżyła się z 20,2 proc. do 17,7 proc. (było to największe niepowodzenie premiera Morawieckiego, który deklarował, że podniesie tą relację do 25 proc.). W tym roku nie jest lepiej, a dynamika inwestycji w trzecim kwartale spadła do zera. Możliwe, że sytuacja poprawi się w miarę uruchamiania inwestycji publicznych współfinansowanych z funduszy unijnych. To oczywiście bardzo dobrze, ale należy pamiętać że inwestycje publiczne to tylko jedna trzecia całości nakładów inwestycyjnych. A tymczasem prawdziwe załamanie nastąpiło w zakresie inwestycji przedsiębiorstw mających kluczowe znaczenie dla tempa i trwałości rozwoju gospodarczego (załamanie nastąpiło mimo rekordowo wysokich w ostatnich latach inwestycji zagranicznych).

Choć realne jest utrzymanie przez polską gospodarkę w latach 2024–2025 tempa wzrostu PKB rzędu 2–3 proc., dalsze przyspieszenie rozwoju może wcale nie nastąpić. Nastąpiłoby ono tylko w sytuacji, gdyby z jednej strony naprawdę ruszyły inwestycje przedsiębiorstw pozwalające na szybszy wzrost wydajności i złagodzenie problemu deficytu pracowników, z drugiej zaś poprawie uległa sytuacja w Niemczech (do czasu tej poprawy wzrostowi będzie towarzyszyło pogorszenie salda obrotów handlowych). Oba te zjawiska mogą, ale wcale nie muszą mieć miejsca w nadchodzących latach.

Pieniądz i finanse

Mimo uspokajających zapewnień kierownictwa NBP perspektywy złotego nie wyglądają dobrze. Po pierwsze, inflacja nie wzrosła jedynie w wyniku wojny, bo dynamicznie wzrastała na długo przed jej wybuchem; ma więc raczej swoje korzenie w silnym wzroście popytu przy ograniczeniach po stronie podażowej. Po drugie, nieudolna polityka komunikacyjna NBP, dodatkowo obciążona nieukrywaniem przez prezesa jego sympatii politycznych, stała się jednym z powodów spadku zaufania do banku centralnego.

Po trzecie, utrzymująca się dwucyfrowa dynamika wynagrodzeń nominalnych przekłada się na silny wzrost cen usług, a jednocześnie jest odbiciem wysokich oczekiwań inflacyjnych. Po czwarte, mamy też wciąż do czynienia z inflacją „zawieszoną”, tzn. sztucznie obniżoną przez nierynkowy poziom cen energii; prędzej czy później trzeba będzie ją „odwiesić”. No i wreszcie po piąte, stosunkowo niskiej inflacji sprzyja wyjątkowo mocny złoty. Kurs złotego do euro jest dziś na poziomie takim samym jak przed pandemią mimo znacznie wyższej niż u partnerów handlowych inflacji. Coraz bardziej prawdopodobne staje się więc jego znaczące osłabienie.

Wszystko to każe oczekiwać, że inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie, zapewne około 5–6 proc. Ponieważ inflacja na tym poziomie jest niezwykle trudna do zwalczenia, prawdopodobnie mamy przed sobą kilkuletni okres podwyższonej dynamiki cen i odbudowy utrwalających inflację mechanizmów indeksacyjnych, które ogromnym wysiłkiem udało się ćwierć wieku temu rozmontować.

W trudnej sytuacji znajdują się też finanse publiczne. Podstawy stabilności finansowej zostały silnie naruszone w ciągu rządów PiS przez zwiększenie udziału wydatków sztywnych, a jeszcze bardziej przez beztroskie składanie obietnic dalszego wzrostu wydatków socjalnych bez próby zapewnienia jakichkolwiek dodatkowych źródeł finansowania (np. wprowadzenie kolejnych „nastych” emerytur).