Cezary Szymanek: Orlen ratuje się z „pułapki” Obajtka

Zarządy spółek Skarbu Państwa dotychczas nie grzeszyły refleksyjnym podejściem do swoich – lub odziedziczonych – planów zgodnie z zasadą: ogłosiliśmy inwestycję lub przejęcie, to je zrealizujemy, nawet jeśli mamy na tym stracić. Choć „mamy” nie dotyczyło nigdy zarządów podejmujących złe decyzje, a przede wszystkim polskich podatników.

Przykłady takich działań można mnożyć, traf chce, że pochodzą głównie z czasów rządów PiS, gdy doskonale miała się gigantomania i wielkie plany, które ministrowie obecnego rządu nazywają „jak za Gierka”. I tak oto politycy – za nasze – wybudowali lotnisko w Radomiu, z którego częściej do lotu podrywają się ptaki niż samoloty. Dostaliśmy przekop Mierzei Wiślanej, gdzie kontroler ruchu ma najnudniejszą pracę na świecie. Mieliśmy dostać elektrownię w Ostrołęce, ale PiS zatrzymał się na wybudowaniu dwóch betonowych wież i wydaniu ponad miliarda złotych, który dopisano nam do rachunków za energię elektryczną.

To wszystko miała przebić wielka inwestycja Daniela Obajtka. W 2021 r. ówczesny prezes Orlenu mówił, że budowa Olefin III sprawi, że dołączymy do grona czołowych producentów petrochemicznych w Europie. Miało to według Obajtka kosztować 8,3 mld zł. Dwa lata później okazało się, że trzeba będzie wydać trzy razy więcej. Nowy zarząd, który odziedziczył plan Obajtka, policzył raz jeszcze i wyszło, że inwestycja będzie kosztować nawet 51 mld zł. Trudno się więc dziwić słowom prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary, który już w połowie roku mówił, że „inwestycja w Olefiny to największa pułapka zastawiona przez poprzedni zarząd nie tylko na Orlen, ale na całą polską gospodarkę”. Inwestycję wstrzymano.

Z „pułapki zastawionej przez Obajtka” zapewne nie było łatwego wyjścia, za każde trzeba bowiem zapłacić, jeśli nie teraz, to w przyszłości. Ale pytanie, kto i w jaki sposób odpowie za decyzje podejmowane przez zarządy spółek Skarbu Państwa w czasach PiS, pozostaje wciąż otwarte.