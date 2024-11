Krótszy tydzień pracy w zamian za emeryturę po 70.

Może temu służyć idea połączenia czterodniowego tygodnia pracy oraz opóźnienia dezaktywizacji. To pierwsze wydaje się atrakcyjne, a drugiego ludzie się boją. Połączenie polegałoby na jednoczesnym uregulowaniu obu kwestii: krótszy tydzień pracy w zamian za wyższy i równy dla wszystkich minimalny wiek dostępu do środków na kontach emerytalnych. Mogłoby to dotyczyć wszystkich lub – jeśli się nie da – pozostawać do indywidualnego wyboru.

Każdy, kto wybrałby czterodniowy tydzień pracy, automatycznie akceptowałby podniesienie minimalnego wieku dostępu do swojego konta, np. do 70+ lat. Ten tak miły czas wolny od pracy uzyskalibyśmy, gdy jesteśmy młodzi i gdy tak bardzo nam go brakuje, w zamian za czas wolny w wieku 65+, gdy na ogół mamy go w nadmiarze. Przy czym w wieku 65+ na ogół nie jesteśmy niedołężnymi starcami.

Byłaby propozycja atrakcyjna szczególnie dla tych, którzy – jakikolwiek by był przyszły minimalny wiek emerytalny, do emerytury mają jeszcze kilka dziesięcioleci. Należałoby rozłożyć ten późniejszy wiek dostępu do kont tak, by uwzględnić, że jedni dopiero weszli na rynek pracy, a inni są na nim od dawna.

Jak to zrobić

Pierwszym krokiem w kierunku promowania racjonalnego kształtowania całożyciowej aktywności jest jasny i wiarygodny przekaz do społeczeństwa: w przyszłości będziemy pracować do znacznie późniejszego wieku niż obecnie. Potrzebne jest więc wsparcie przyszłej „zatrudnialności” osób dzisiaj niestarych, które za kilka dziesięcioleci zderzą się z tym, że ich indywidualne charakterystyki, przede wszystkim kwalifikacje, w wielu wypadkach wysokie, nie będą już potrzebne.

Rozłożone na wiele lat podniesienie wieku, w którym można rozpocząć wypłacanie swoich środków z powszechnego systemu emerytalnego, nie ma znaczenia dla osób młodych i względnie młodych, powiedzmy do wieku 50 lat. Dla nich jest to po prostu sygnał – bardzo ważny i potrzebny – dotyczący kształtowania całożyciowej aktywności, w tym przede wszystkim dbania z wyprzedzeniem o możliwość zatrudnienia w kolejnych dziesięcioleciach. Czekanie z tym do wieku 50–60+ będzie życiowym błędem, którego nie da się naprawić.