Lewandowski: Unia Europejska szuka utraconej konkurencyjności

Czyżby więc dla Europy rezerwowana była przewaga konkurencyjna w markach luksusowych? Od kosmetyków, szampanów i „haute couture” po jachty, katamarany (sukces Sunreef z Gdańska) i morskie wycieczkowce?

Draghi alarmuje

Dramatyczna diagnoza skłoniła do zaproszenia Mario Draghiego, „zbawcy” strefy euro, by wskazał receptę na odzyskanie konkurencyjności. Jego raport prezentowany w Parlamencie Europejskim 17 września 2024 r. brzmi jak dzwonek alarmowy. Eksponuje się słabość tego raportu, jakim jest pominięcie doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej. Groźniejsze dla nas jest postrzeganie budżetu UE jako nagrody dla najlepszych (cherry picking), a nie jako narzędzia wyrównywania szans, czyli spójności.

Rzeczywista słabość raportu to wygórowane postulaty finansowe. Draghi wycenił swoją receptę na 800 mld euro. Skąd je wziąć? Istotny składnik tej sumy, czyli nowe wspólnotowe zadłużenie, spotkał się z szybkim „nein” z Berlina. Rachuba na prywatne oszczędności, które teraz uciekają z Europy, a miałyby dostarczyć większość kwoty, opiera się na Unii Rynków Kapitałowych. Ale nie przeniesiemy London City na kontynent. Kontynentalna gospodarka realna jest i będzie finansowana przez banki, mniej przez rynek kapitałowy. Zmalała unijna moc przyciągania inwestycji zagranicznych: kiedyś 50 proc., a w 2022 r. zaledwie 3 proc. w skali globalnej!

Doceniając potrzebę terapii wstrząsowej, należy odróżnić to, co możliwe, od recept życzeniowych. Po pierwsze, nierealne jest odtworzenie unikalnego ekosystemu Doliny Krzemowej. Tam jest wszystko, od uniwersytetów Berkeley i Stanford dostarczających kreatywny narybek, po venture capital gotów finansować ryzykowne start-upy. A przede wszystkim kultura biznesowa, w której porażka jest zalążkiem przyszłego sukcesu. Bliżej nam do drugiego bieguna amerykańskiego sukcesu technologicznego, na wschodnim wybrzeżu, wokół Bostonu, Harvardu i MIT. Bo tu decydują zamówienia NASA i US Army, a przecież zamówienia publiczne mają być dźwignią rozwojową przemysłu zbrojeniowego w Europie.

Po drugie, w krótkim horyzoncie mało realne jest przezwyciężenie ułomności, jaką są wysokie ceny energii, co waży na konkurencyjności UE. Są one pochodną błędów z przeszłości, czyli uzależnienia od rosyjskich dostaw i wojennej teraźniejszości nakazującej zerwać z tanimi dostawami, co szczególnie uderza w największą gospodarkę – niemiecką.

Jest jeszcze jedna okoliczność nie do przezwyciężenia. Demografia jest przewidywalnie bezlitosna dla Starego Kontynentu. Starzenie się oznacza większe wydatki emerytalne i zdrowotne, co trzeba pogodzić z rosnącymi wydatkami na obronność. Nie sprzyja to budżetom R&D, a struktura wiekowa nie sprzyja innowacyjności. Imigracja jest jedną z recept dla rynku pracy, ale nie na innowacyjność. Europa jest celem uchodźstwa z Bliskiego Wschodu i Afryki, ale są to zdesperowani uciekinierzy od wojny i głodu, a nie kreatywna śmietanka, która zasila Dolinę Krzemową. Niedobór kwalifikacji jest oczywistą barierą postępu technologicznego.