Litewska minister: Via Baltica na Litwie zgodnie z planem

Via Baltica to największy pod względem ilości nowej infrastruktury i tempa budowy projekt realizowany od początku niepodległości Litwy. W 2023 roku w rekordowo krótkim czasie, bo w ciągu 11 miesięcy, całkowicie rozbudowano i oddano do użytku dwa z czterech odcinków Via Baltica znajdujących się pomiędzy Mariampolem a granicą z Polską o łącznej długości 12,5 km. Kolejny 16-kilometrowy najtrudniejszy odcinek, znajdujący się na poziomie Mariampola zostanie otwarty dla ruchu 11 października.

W czerwcu rozpoczęły się także prace na ostatnim 12-kilometrowym odcinku tuż przy polskiej granicy. Prace w tym miejscu zakończą się w trzecim kwartale 2025 roku, zgodnie więc z planem autostrada Via Baltica połączy Warszawę, Kowno i Wilno już w przyszłym roku.

W tym roku rozpoczną się również prace nad przygotowaniem planów specjalnych autostrady Via Baltica z Kowna do Łotwy. Łączna długość odcinka wyniesie około 160 km, a jego budowa ma zakończyć się do końca 2030 roku.

Dla projektu Rail Baltica połączenie z Polską jest szczególnie ważne i jest potrzebne jak najszybciej

Strategicznym projektem kolejowym mającym zapewnić bezpieczeństwo nie tylko krajów bałtyckich, ale także całej Europy Wschodniej, jest Rail Baltica. Pomiędzy krajami bałtyckimi uzgodniliśmy standardy techniczne linii – dopuszczalną prędkość 249 km/h oraz obciążenie 25 t/oś, co umożliwi transport sprzętu wojskowego i przyczyni się do polepszenia mobilności wojskowej w regionie. W krajach bałtyckich Rail Baltica powstanie jako nowa linia kolejowa na niemal całym odcinku. Sieć istniejąca ma inny rozstaw torów i jest zorientowana w linii wschód–zachód.